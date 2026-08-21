“Here we go” – dòng trạng thái ngắn gọn được Carlos Alcaraz chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến người hâm mộ quần vợt phấn khích. Tay vợt người Tây Ban Nha chính thức xác nhận sự trở lại tại US Open 2026, giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Trước đó, Alcaraz đã trải qua giai đoạn khó khăn khi chấn thương cổ tay khiến anh phải bỏ lỡ hai giải đấu lớn là Roland Garros 2026 và Wimbledon 2026. Việc thiếu vắng một trong những tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới đã tạo ra khoảng trống đáng kể trong các cuộc đua danh hiệu lớn của làng banh nỉ.

Alcaraz chuẩn bị tái xuất - Ảnh: US Open

Sau quá trình hồi phục, sự trở lại của Alcaraz tại US Open 2026 được xem là một trong những thông tin được chờ đợi nhất mùa giải.

Tay vợt sinh năm 2003 từng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu này khi đăng quang năm 2022, qua đó trở thành nhà vô địch Grand Slam trẻ tuổi nhất trong lịch sử bảng xếp hạng ATP.

Sự góp mặt của Alcaraz không chỉ giúp US Open 2026 tăng thêm sức hút mà còn mở ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn với những tên tuổi hàng đầu như Novak Djokovic, Jannik Sinner và các đối thủ trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Sau quãng thời gian phải điều trị chấn thương, mục tiêu lớn nhất của Alcaraz là nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao, duy trì thể trạng tốt và hướng tới danh hiệu Grand Slam tiếp theo.