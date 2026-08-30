Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết giải vô địch châu Á 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch và lần đầu tiên giành quyền tham dự Olympic.

Thái Lan và chủ nhà Trung Quốc tạo nên trận chung kết hấp dẫn, kịch tính - Ảnh: AVC

Trên sân Trung tâm Thể thao Trung Quốc tại Thiên Tân, Thái Lan trải qua màn so tài đầy kịch tính trước đối thủ được đánh giá rất mạnh.

Dù phải thi đấu dưới sức ép lớn từ khán giả nhà của Trung Quốc, các cô gái Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu tiên với tỷ số 25-20. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng vùng lên mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn ở set 2 với chiến thắng cách biệt 25-11, trước khi tiếp tục vượt lên dẫn 2-1 sau khi thắng set 3 với tỷ số 25-23.

Thái Lan xuất sắc đánh bại Trung Quốc sau 5 set nghẹt thở - Ảnh: AVC

Trong tình thế khó khăn, Thái Lan không hề nao núng. Đội bóng xứ chùa Vàng thi đấu đầy quyết tâm, tận dụng tốt các cơ hội để thắng set 4 với tỷ số 25-18, đưa trận chung kết vào set đấu quyết định.

Ở set 5, Thái Lan duy trì sự ổn định và thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Họ giành chiến thắng 15-10, khép lại trận chung kết với tỷ số chung cuộc 3-2.

Đội bóng xứ chùa Vàng giành vé lịch sử dự Olympic 2028, trong khi ĐT Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc - Ảnh: Volleyball Tambayan

Chiến thắng này giúp Thái Lan lần thứ tư đăng quang tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á, đồng thời giành suất tham dự Olympic khu vực châu Á - một thành tích lịch sử của bóng chuyền nữ nước này. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Thái Lan tại đấu trường châu lục.