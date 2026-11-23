Carlos Alcaraz thắng số 1 thế giới Alexander Zverev để chinh phục danh hiệu ATP Finals bằng lối đánh ngoạn mục, sau khi đã có 4 Grand Slam trong sự nghiệp.

Không thể cản Alcaraz

Nhà ảo thuật xoay xở là thế đấy. Carlos Alcaraz có nhịp tim như bằng không, cứ đến lúc tình thế cam go nhất, khi Alexander Zverev đã dẫn 6-3 trong loạt tie-break set 2 và tưởng chừng sắp kéo trận chung kết sang set ba, thì anh lại chơi hay đến mê người.

Hai cú bỏ nhỏ êm như vuốt ve, thế là mọi thứ đâu vào đấy. Anh đã là nhà vô địch ATP Finals. Ở tuổi 23, Alcaraz hóa giải lời nguyền đeo đẳng quần vợt nam Tây Ban Nha kể từ chức vô địch của Alex Corretja năm 1998, sau người mở đường Manolo Orantes năm 1976.

Alcaraz hoàn toàn vượt trội Zverev. Ảnh: ATP

Rafael Nadal từng không làm được, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero và David Ferrer cũng vậy. Giờ thì chàng trai xứ Murcia có thể reo vang. Anh thắng 6-2, 7-6(9-7) sau 2 giờ 2 phút.

Alcaraz tung cú trái tay dữ dội rồi đổ vật xuống sân. Lại một chiến công, lại thêm một trang sử. Giới hạn? Chừng nào anh tự đặt ra thì chừng ấy. Anh muốn đi xa đến đâu cũng được, thậm chí còn xa hơn.

Giờ anh đã đứng cùng Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic, với đủ danh hiệu ở cả 4 giải Grand Slam và thêm chiếc cúp ATP Finals. Cái gân kheo dở chứng khiến thử thách khó gấp đôi, cũng khiến chiến thắng thêm phần rực rỡ.

“Nếu ngày mai cậu giải nghệ thì cũng quá đủ rồi. Giờ nghỉ ngơi được rồi đấy, Carlos…”, Zverev đùa, thừa nhận điều quá rõ ràng. Thần đồng ấy vẫn đang đi với tốc độ ánh sáng.

Nhìn từ sát mặt sân, khả năng di chuyển của Zverev thật ấn tượng. Cao gần 2 mét, nặng chừng 100 kg, anh vẫn xoay xở linh hoạt như bất kỳ ai. Alcaraz liên tục nã bóng, kéo đối thủ từ góc này sang góc kia.

Tay vợt Đức vẫn miệt mài đuổi theo, cứu được hai cú đánh khó đến mức cha của Alcaraz cũng phải vỗ tay. Anh hoàn toàn có thể chơi trung phong bóng rổ hoặc theo bóng chuyền, nhưng đã chọn cây vợt và chơi đâu có tệ.

Những người từng chỉ trích anh cũng dần rút lại lời. Còn nói đến nghệ thuật, có một chàng trai Tây Ban Nha sinh ra với cánh tay có phép, cổ tay đầy ngẫu hứng và cả một sân quần vợt trong đầu.

Alcaraz thể hiện sức mạnh bất chấp chấn thương. Ảnh: ATP

Thứ quần vợt rất riêng ấy, cầu kỳ một cách thanh nhã mà vẫn đầy hiện đại, thật hợp với giọng hát uy nghi của tenor Andrea Bocelli.

Quyền lực của Carlitos

Trước trận, Bocelli cất tiếng hát quốc ca Italia. Cả khán đài đứng dậy, Jannik Sinner theo dõi từ ghế sofa, còn Alcaraz giữ gương mặt lạnh tanh, tập trung cao độ như suốt những ngày qua. Rồi cú thuận tay tuyệt đẹp của anh bắt đầu phun lửa.

Hết loạt này đến loạt khác! Game đầu kéo dài 10 phút và Zverev đã phải lo dập lửa. Không bao lâu sau, ba cú chạm bóng lỗi của tay vợt số 1 thế giới năm 2026 trải thảm đỏ cho Alcaraz ung dung bước qua, thoải mái điều bóng hết góc này sang góc kia. Đúng sở trường của anh.

Dè dặt, Zverev hầu như không thể rời vị trí phòng ngự, nhường quá nhiều khoảng sân. Khi Zverev chưa nhường, Alcaraz tự mình chiếm lấy. Carlitos nhanh chóng làm chủ khu vực giữa sân, đánh bóng sướng tay, còn sắc mặt đối thủ mỗi lúc một nặng nề.

Có lẽ Zverev đã nhận ra mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy, nơi không có lấy một phút dễ thở. Tâm trí con người mạnh mẽ đến thế mà cũng có thể hành hạ chính mình đến thế.

Zverev cứ đập bóng xuống sân, hết lần này đến lần khác. Anh hy vọng nhịp điệu đều đều, chậm rãi mà mình cần ấy sẽ lây sang Alcaraz. Vô ích. Hai người chơi theo hai nhịp hoàn toàn khác nhau.

Một người muốn mọi thứ chậm lại, người kia lại tăng tốc, dồn dập đến mức cuốn phăng tất cả. DJ bật những hợp âm mở đầu từ 8 Mile của Eminem.

Danh hiệu ATP Finals giúp Alcaraz tiến thêm một bước trong ngôi đền huyền thoại. Ảnh: ATP

Alcaraz, mê phong cách Mỹ, lắc đầu theo nhịp rap đầy tự nhiên. Có nhạc hay không, sân khấu ở đâu, chung quanh có gì cũng không quan trọng. Xem anh chơi đã là một bữa tiệc.

Alcaraz chơi hết tay, và đó là một điều may cho quần vợt. Trong một kỷ nguyên còn đang định hình, những đường bóng biến ảo của anh mê hoặc người xem. Cả kho cú đánh tưởng chừng vô tận ấy vừa quyến rũ vừa hiệu quả.

Chỉ trong hai tháng rưỡi, nó đã cho thấy rất rõ ai đang ở đâu. Zverev hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đạt được, nhưng trong thâm tâm, anh hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì.

Dẫu vậy, anh vẫn phải tin mình có thể thắng. Zverev phản công, đòi lại một break để rút tỷ số từ 1-4 xuống 2-4, nhưng đó chỉ là một thoáng hy vọng.

Về tinh thần, Zverev chơi dưới sức trông thấy. Alcaraz thì cứ như lên đồng. Chung kết ATP Finals khẳng định một điều: số 1 thế giới trên bảng xếp hạng và danh xưng tay vợt hay nhất đôi khi thuộc về hai người khác nhau.