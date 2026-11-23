Từ sân cỏ trở về với bản làng, những nhà vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026 chọn cách chia sẻ niềm vui chiến thắng bằng những hành động thiết thực.
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Thiếu nữ dân tộc Thái Vy Hải Ly, 16 tuổi, gây ấn tượng bởi sự máu lửa trên sân, cùng gương mặt xinh đẹp được bầu chọn là Hoa khôi giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026.
Sáng miệt mài trên những rẫy cafe, chiều lại xỏ giày ra sân tập bóng, Thuơn - cô gái người Ba Na, đội trưởng đội bóng nữ Đak Đoa, chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.