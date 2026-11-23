Sáng miệt mài trên những rẫy cafe, chiều lại xỏ giày ra sân tập bóng, Thuơn - cô gái người Ba Na, đội trưởng đội bóng nữ Đak Đoa, chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.