Carlsberg Việt Nam được vinh danh ở 4 hạng mục tại Nordic Business Awards 2026, trong đó có giải Doanh nghiệp Bắc Âu của năm, ghi nhận kết quả phát triển nhân sự, sản xuất xanh và đóng góp cộng đồng.

Tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức ngày 13/11 tại TP.HCM, Carlsberg Việt Nam giành bốn giải thưởng, gồm hai giải quán quân và hai giải á quân:

- Quán quân – Doanh nghiệp Bắc Âu của năm (Nordic Company of the Year)

- Quán quân – Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work)

- Á quân – Đóng góp cho cộng đồng (Community Impact)

- Á quân – Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year)

Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là giải thưởng cao quý nhất, ghi nhận thành tích toàn diện của doanh nghiệp. Giải thưởng được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các đại diện cấp cao trong lĩnh vực thương mại và đầu tư từ Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, cho biết: “Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là niềm vinh dự và tự hào đối với toàn thể Carlsberg Việt Nam.

Các giải thưởng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và niềm tin của chúng tôi rằng thành công bền vững được vun đắp từ việc đầu tư vào con người, kinh doanh có trách nhiệm và tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi luôn kết hợp những giá trị Đan Mạch với tài năng và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên cùng các đối tác Việt Nam. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam tiếp tục đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước.”

Lan tỏa giá trị Bắc Âu từ nền tảng con người

Năm thứ hai liên tiếp giành giải Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu ghi nhận những nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong xây dựng văn hóa làm việc đề cao sự tin tưởng, cởi mở và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân được trao quyền và có cơ hội phát triển.

Doanh nghiệp cũng bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời lần đầu nhận Giải thưởng Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DE&I) năm 2026. Carlsberg Việt Nam còn góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất ngành FMCG thuộc bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 của Anphabe, dựa trên khảo sát hơn 70.000 người đi làm.

Khảo sát nhân viên My Voice 2026 đưa Carlsberg Việt Nam vào nhóm 10% tổ chức có điểm số hòa nhập cao nhất theo chuẩn toàn cầu của Glint. Hiện phụ nữ đảm nhiệm 32% vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp, ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ nữ lãnh đạo lên 42% vào năm 2032 của Tập đoàn Carlsberg.

Thúc đẩy sản xuất bền vững thông qua đầu tư dài hạn

Giải Á quân Doanh nghiệp xanh của năm ghi nhận những bước tiến của Carlsberg Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng sản xuất với bảo vệ môi trường.

Năm 2025, dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài tại Huế với vốn đầu tư gần 90 triệu USD đã nâng công suất hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy bia có công suất lớn nhất của Tập đoàn tại châu Á.

Nhà máy cũng hoàn thành trước hạn mục tiêu hiệu suất sử dụng nước năm 2032 của Tập đoàn, với mức tiêu thụ khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm; đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp từ đầu năm 2026. Toàn bộ chai thủy tinh đều có thể thu hồi và tái sử dụng, với tỷ lệ thu hồi và tái sử dụng đạt 98,5%.

Tiếp nối những thành tựu này, Carlsberg Việt Nam vừa khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của nhà máy. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) nhằm mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, đóng góp vào chương trình phát triển bền vững Brewing Tomorrow và tham vọng phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040 của Tập đoàn.

Kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Giải Á quân Đóng góp cho cộng đồng ghi nhận những chương trình dài hạn của Carlsberg Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Từ năm 2019, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” của doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa nước sạch đến những khu vực còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2025, chương trình xây dựng 30 hệ thống cấp nước, cung cấp hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch, mang lại lợi ích cho khoảng 40.000 người dân tại năm tỉnh miền Trung.

Các dự án mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị năm 2026 tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho gần 2.000 người, nâng tổng số người thụ hưởng lên gần 42.000. Hướng tới tương lai, Carlsberg Việt Nam đặt mục tiêu góp phần giúp 100.000 người dân được tiếp cận nguồn nước sạch vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” đã hỗ trợ hơn 85.000 người dân trong 12 năm, mang đến sự sẻ chia cho các gia đình khó khăn mỗi dịp Tết. Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia cứu trợ thiên tai và các hoạt động bảo vệ môi trường cùng cộng đồng địa phương.

Tiếp nối hơn ba thập kỷ phát triển cùng Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, Carlsberg không ngừng đầu tư vào sản xuất, phát triển nhân lực và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, với danh mục thương hiệu gồm Huda, Halida, Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc và Somersby.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Việt Nam tới Đan Mạch tháng 10/2026, Tập đoàn Carlsberg công bố dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 2026–2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Doanh nghiệp cũng trao thư bày tỏ ý định hợp tác với thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hiện đại hóa vận hành và tăng trưởng bền vững.

Cùng với quan hệ hợp tác chiến lược với Sapporo và việc bổ sung Sapporo Premium Beer vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam, những kế hoạch này phản ánh niềm tin của Carlsberg vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Đan Mạch được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Bốn giải thưởng tại Nordic Business Awards 2026 tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam tiếp tục đầu tư vào con người, phát triển sản xuất bền vững và kiến tạo giá trị lâu dài.

(Nguồn: Carlsberg Việt Nam)