Từ năng lượng tái tạo, phát triển đô thị đến hàng không và vận tải xanh, doanh nghiệp Việt đang từng bước hiện diện tại Trung Á và Nam Kavkaz, mở thêm hướng tiếp cận các thị trường giàu tiềm năng trong chiến lược vươn ra thế giới.

Nhu cầu phát triển mở ra dư địa đầu tư mới

Trung Á và Nam Kavkaz đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi năng lượng, nâng cấp hạ tầng và tăng cường kết nối thương mại. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ và kinh nghiệm triển khai, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Ngân hàng Thế giới, nhu cầu điện tại Trung Á có thể tăng gấp ba vào năm 2050. Trong khi đó, điện mặt trời và điện gió mới đóng góp khoảng 4% sản lượng điện của khu vực, dù tiềm năng năng lượng tái tạo còn lớn. Bài toán không chỉ nằm ở việc bổ sung công suất phát điện mà còn ở nâng cấp lưới truyền tải, tăng kết nối xuyên biên giới và đa dạng hóa nguồn cung.

Nhu cầu năng lượng tái tạo tại Trung Á và Nam Kavkaz mở ra những cơ hội đầu tư mới

Áp lực phát triển cũng hiện diện tại các đô thị. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy 48 khu vực đô thị được khảo sát tại Trung Á tăng trung bình 36,3% diện tích trong giai đoạn 1990-2020. Quá trình đô thị hóa kéo theo nhu cầu về nhà ở, giao thông, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị.

Tại Nam Kavkaz, cơ hội đầu tư gắn với cả chuyển dịch năng lượng và lợi thế kết nối Á - Âu. Azerbaijan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 30% tổng công suất lắp đặt vào năm 2030, với tiềm năng kỹ thuật 135 GW trên bờ và 157 GW ngoài khơi. Cùng với vai trò ngày càng tăng của hành lang vận tải xuyên Caspi (Middle Corridor), khu vực mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong năng lượng, đô thị, giao thông và logistics.

Doanh nghiệp Việt mở rộng dấu chân tại thị trường mới

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt đang mở rộng hoạt động tại khu vực với nhiều hướng tiếp cận khác nhau.

Theo báo cáo năm 2026 của Ngân hàng Phát triển Á - Âu, vốn đầu tư của Việt Nam tại khu vực tăng từ 613 triệu USD năm 2016 lên 825 triệu USD vào giữa năm 2025, với các thị trường nổi bật như Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Trong lĩnh vực năng lượng, ROX Group phát triển dự án điện mặt trời ROX Issyk-Kul tại Kyrgyzstan. Giai đoạn đầu có công suất 175 MWp, phát điện từ tháng 6/2026, trong tổng quy mô quy hoạch 1.900 MWp. Dự án được triển khai trong bối cảnh Kyrgyzstan cần đa dạng hóa nguồn cung, giảm áp lực lên hệ thống thủy điện và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Đối với phát triển đô thị, ROX Group đang từng bước mở rộng hiện diện tại Trung Á với dự án Royal Central Park quy mô 53,5 ha tại thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan).

Tại Uzbekistan, Tập đoàn đề xuất phát triển bốn dự án đô thị tại Bukhara, Tashkent và Samarkand, với tổng diện tích 270 ha, vốn đầu tư dự kiến 4,5 tỷ USD, cùng định hướng nghiên cứu phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Jizzakh. Bản đồ này đang được mở rộng dần với các bước hợp tác ban đầu tại Kazakhstan, Tajikistan…

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev làm việc với ông Trần Anh Tuấn, nhà sáng lập ROX Group. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Uzbekistan

Tại Azerbaijan, ROX Group ký các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và phát triển đô thị, trong đó nghiên cứu phát triển 600 MW điện gió và 200 MW điện mặt trời tại Nakhchivan. Các dự án được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của Azerbaijan, với sản lượng điện gió và điện mặt trời dự kiến tăng 46,5% vào năm 2030.

Ngoài bất động sản và năng lượng, doanh nghiệp Việt còn tiếp cận khu vực thông qua vận tải và hàng không.

Phát huy nội lực, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu

Theo các chuyên gia, không có công thức chung cho hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Tại Trung Á và Nam Kavkaz, mỗi doanh nghiệp Việt lựa chọn một hướng đi riêng dựa trên thế mạnh của mình.

Với ROX Group, doanh nghiệp từng bước thiết lập văn phòng tại các thị trường tiềm năng, tăng cường kết nối với chính quyền sở tại và đối tác quốc tế, tạo nền tảng cho hoạt động đầu tư lâu dài.

Ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group (thứ hai từ phải sang) đại diện Tập đoàn tham gia phiên họp Hội đồng Nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Uzbekistan. Ảnh: VP Tổng thống Uzbekistan

Uzbekistan là một ví dụ. Từ tháng 12/2024, ROX Group đã duy trì kết nối với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại nước này, tiếp tục thúc đẩy đối thoại qua cuộc gặp với Tổng thống Shavkat Mirziyoyev tháng 9/2026 và phiên họp Hội đồng Nhà đầu tư trong lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng tháng 10/2026. Các kênh làm việc trực tiếp giúp Tập đoàn nắm bắt ưu tiên phát triển, trao đổi với cơ quan quản lý và đề xuất cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu sở tại.

Ở tầm quốc gia, quan hệ hợp tác song phương cũng tạo nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 20-21/11/2026 của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev là dịp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược, mở rộng kết nối kinh tế và đầu tư giữa hai nước. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường đối thoại, đưa ra sáng kiến hợp tác.

(Nguồn: ROX Group)