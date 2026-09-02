Nam bệnh nhân 65 tuổi nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ sườn phải và thượng vị kéo dài, kèm theo các đợt sốt rét run, trướng bụng và ăn uống kém.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy hệ thống đường mật bên gan trái bị giãn lớn và chứa nhiều sỏi. Tình trạng tắc nghẽn, viêm nhiễm kéo dài đã khiến nhu mô gan trái bị xơ teo rõ rệt, trong khi gan phải phải phì đại để bù trừ.

Đánh giá đây không phải trường hợp sỏi mật thông thường, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp nhận định việc chỉ lấy sỏi đơn thuần không thể giải quyết triệt để tổn thương. Việc phẫu thuật cắt bỏ một phần thùy gan trái giúp loại bỏ hoàn toàn vùng đường mật chứa sỏi, xử lý triệt để nguồn gây ứ mật và viêm nhiễm dai dẳng, đồng thời bảo tồn tối đa phần gan còn lành lặn.

Hình ảnh lá gan bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau 5 ngày can thiệp, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số xét nghiệm và chức năng gan ổn định.

ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp (B3), Bệnh viện 19-8 cho biết, sỏi đường mật trong gan hình thành do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, ký sinh trùng, ứ đọng mật hoặc bất thường cấu trúc đường mật. Những người có tiền sử phẫu thuật đường mật, mắc bệnh gan mật hoặc sỏi tái phát cũng đối mặt với nguy cơ rất cao.

Khi sỏi gây cản trở lưu thông, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, vàng da hay các đợt viêm đường mật tái phát. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng ứ mật dai dẳng có thể dẫn đến hẹp đường mật, áp-xe gan, xơ hóa, teo nhu mô gan, thậm chí là yếu tố nguy cơ tiến triển thành ung thư đường mật.

Chuyên gia khuyến cáo người có tiền sử sỏi mật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như đau hạ sườn phải, sốt rét run, vàng da, ăn uống kém cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa gan mật để được kiểm tra toàn diện. Đối với sỏi đường mật trong gan, việc phát hiện và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định giúp kiểm soát nhiễm trùng, bảo tồn phần gan lành và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm về sau.