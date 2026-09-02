PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì (Viện Dinh dưỡng) cho biết, hải sản là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể.

Tuy nhiên, bệnh nhân tăng huyết áp thường được khuyên hạn chế muối (natri) nên nhiều người thắc mắc liệu hàm lượng natri tự nhiên sẵn có trong hải sản có ảnh hưởng tiêu cực hay không?

Giải đáp vấn đề này, PGS Hưng cho biết người bệnh không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn hải sản. Điều cần quan tâm hàng đầu là tổng lượng natri đưa vào cơ thể trong cả ngày và cách thức chế biến món ăn.

Natri tự nhiên trong hải sản có đáng lo?

Theo PGS Hưng, natri là khoáng chất cần thiết cho các hoạt động sinh lý của cơ thể nhưng tiêu thụ quá mức có thể làm gia tăng huyết áp ở nhiều người. Dù một số loại hải sản chứa lượng natri tự nhiên tương đối cao nhưng thường không phải là nguồn chính làm tăng natri trong khẩu phần ăn hằng ngày.

"Mối lo ngại thực sự nằm ở các loại thực phẩm đã qua xử lý như ướp muối, phơi khô, hun khói, đóng hộp hoặc chế biến sẵn. Cùng là cá hoặc tôm, nếu ăn tươi và chế biến theo cách hấp, luộc không thêm muối thì lượng natri đưa vào cơ thể sẽ khác biệt rất lớn so với việc sử dụng cá khô, tôm khô hay các món hải sản tẩm ướp đậm vị. Vì vậy, thay vì băn khoăn 'có phải bỏ hoàn toàn hải sản không', người bệnh nên tập trung kiểm soát tổng lượng natri tiêu thụ từ cả bữa ăn", PGS Hưng nhấn mạnh.

Người bị cao huyết áp vẫn có thể ăn hải sản nhưng hạn chế một số loại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Những loại hải sản người tăng huyết áp cần hạn chế

Để bảo vệ sức khỏe và kiểm soát chỉ số huyết áp hiệu quả, người bệnh nên hạn chế các loại hải sản được chế biến hoặc bảo quản bằng nhiều muối:

Cá khô, tôm khô, mực khô đã qua tẩm ướp muối.

Các loại hải sản muối, ngâm mặn.

Cá hoặc hải sản hun khói có hàm lượng muối cao.

Hải sản đóng hộp hoặc đồ chế biến sẵn.

Các món hải sản tươi nhưng được tẩm ướp nhiều muối, nước mắm hoặc gia vị mặn trong quá trình nấu nướng.

Mẹo ăn hải sản cho người tăng huyết áp

Ưu tiên hải sản tươi thay vì hải sản khô, muối hoặc chế biến sẵn.

Hấp hoặc luộc với ít hoặc không thêm muối.

Giảm nước mắm, muối và các loại sốt mặn khi chế biến.

Dùng chanh, gừng, tỏi, tiêu và rau thơm để tăng hương vị.

Đọc nhãn thực phẩm đối với hải sản đóng hộp hoặc chế biến sẵn và chọn sản phẩm có hàm lượng natri thấp hơn.

Tăng rau, trái cây và các thực phẩm giàu kali phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Nếu đang điều trị tăng huyết áp, người bệnh hãy dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và duy trì chế độ ăn giảm muối, vận động phù hợp và kiểm soát cân nặng.