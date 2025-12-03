Xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững và đồng bộ từ kinh tế, hạ tầng đến đời sống người dân.

Sau khi hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Cát Văn, Phong Thịnh và Minh Sơn, xã Cát Ngạn (Nghệ An) bước vào nhiệm kỳ phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Bức tranh chung của địa phương cho thấy một hành trình nỗ lực đi lên từ vùng còn nhiều khó khăn, đến nay đã có những nền tảng quan trọng cho mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025–2030.

Xã Cát Ngạn đặt mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020–2025, ba xã cũ phải đối mặt nhiều thách thức như: nguồn lực hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, tác động của dịch bệnh và thiên tai. Tuy vậy, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng từ hệ thống chính trị đến người dân đã đem lại kết quả toàn diện ở các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng lên rõ rệt, tạo thêm không gian phát triển mới cho người dân địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa được hình thành và lan rộng. Các sản phẩm đặc trưng như cam bù Phong Thịnh, trám đen, chè, cam được bảo tồn và mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng chuyên canh. Đáng chú ý, 13 ha cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao giúp nâng chất lượng sản phẩm và giảm rủi ro trong sản xuất. Toàn xã đã có 4 sản phẩm OCOP 3 sao, tạo lợi thế quảng bá và mở rộng thị trường.

Chăn nuôi phát triển ổn định với đàn hươu, bò lai, ong mật, đóng góp đáng kể vào thu nhập hộ gia đình. Lâm nghiệp của Cát Ngạn trở thành điểm sáng khi hơn 423 ha rừng đạt chứng chỉ FSC trong tổng số 1.825 ha.

Khu vực dịch vụ thương mại và công nghiệp xây dựng tiếp tục mở rộng với 15 doanh nghiệp, 158 hộ kinh doanh cá thể. Nhiệm kỳ qua, xã đã đầu tư hoàn thành 73 công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống chiếu sáng, trạm bơm, nghĩa trang liệt sĩ. Những công trình này tạo thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, cải thiện môi trường sống và tạo động lực phát triển kinh tế.

Giáo dục là lĩnh vực ghi dấu ấn nổi bật khi toàn bộ 8/8 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện tạo lợi thế đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tương lai. Cùng với đó, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao được nâng cấp, thu hút người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đời sống tinh thần phong phú.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, tạo nền tảng để các chương trình kinh tế xã hội triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và đổi mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Cát Ngạn đặt mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đảng bộ xã xác định ba trọng tâm đột phá: cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; quy hoạch phát triển dài hạn, đồng bộ; đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm sạch và mở rộng OCOP.

Cùng với đó, xã định hướng giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại; phát triển hệ thống hạ tầng kiên cố, có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, đồng thời phát huy giá trị văn hóa lịch sử, giữ vững an ninh và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.