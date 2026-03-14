1. Adam Sandler: 48 triệu USD
2. Tom Cruise: 46 triệu USD
3. Mark Wahlberg: 44 triệu USD
4. Scarlett Johansson: 43 triệu USD
5. Brad Pitt: 41 triệu USD
6. Denzel Washington: 38 triệu USD
7. Daniel Craig: 27 triệu USD
8. Millie Bobby Brown: 26 triệu USD
9. Leonardo DiCaprio: 25 triệu USD
10. Cameron Diaz: 20 triệu USD
Tài tử 60 tuổi Adam Sandler xếp vị trí đầu bảng với cát-sê 48 triệu USD. Năm qua, anh sản xuất và tham gia diễn xuất trong phim Happy Gilmore 2 và Jay Kelly bên cạnh George Clooney - tài tử xếp thứ 13 trong sách những ngôi sao có cát-sê cao nhất thế giới 2025. Vai Ron Sukenick trong Jay Kelly đồng thời mang về cho Adam Sandler đề cử Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Các diễn viên nam vẫn áp đảo trong top 10 với 7/10 vị trí. Riêng top 5 có đến 4 nam diễn viên chiếm lĩnh gồm: Adam Sandler, Tom Cruise, Mark Wahlberg và Brad Pitt với mức thù lao dao động từ 41-48 triệu USD.
Đáng chú ý, Scarlett Johansson - nữ diễn viên sexy nhất thế giới - là gương mặt nữ duy nhất góp mặt trong top 5 với mức cát sê 43 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng). Trong khi đó, Millie Bobbie Brown, 22 tuổi, trở thành diễn viên trẻ nhất lịch sử góp mặt trong danh sách những diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới trong năm của Forbes.
Tuy nhiên mức cát-sê giúp Adam Sandler lên top chỉ bằng 1/2 mức mà Dwayne Johnson đạt được 1 năm trước đó (88 triệu USD). Dwayne Johnson - quán quân của năm ngoái hoàn toàn vắng mặt ở top 10 năm nay. Ngôi á quân thuộc về tài tử Tom Cruise (46 triệu USD) nhờ thành công của phần phim Nhiệm vụ bất khả thi 8. Trong khi đó, Brad Pitt có một năm thành công nhờ F1, đề cử Phim hay nhất Oscar 2026. Anh xếp hạng 5 với cát-sê 41 triệu USD.
Theo thống kê, thu nhập của 20 diễn viên được trả cát-sê cao nhất Hollywood 2025 đạt 590 triệu USD, thấp hơn 20% năm ngoái (730 triệu USD).
Scarlett Johansson trong "Thế giới khủng long: Tái sinh":