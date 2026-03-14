Adam Sandler. Ảnh: PEOPLE

Forbes vừa công bố danh sách những diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới trong năm 2025.

Tài tử 60 tuổi Adam Sandler xếp vị trí đầu bảng với cát-sê 48 triệu USD. Năm qua, anh sản xuất và tham gia diễn xuất trong phim Happy Gilmore 2 và Jay Kelly bên cạnh George Clooney - tài tử xếp thứ 13 trong sách những ngôi sao có cát-sê cao nhất thế giới 2025. Vai Ron Sukenick trong Jay Kelly đồng thời mang về cho Adam Sandler đề cử Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Các diễn viên nam vẫn áp đảo trong top 10 với 7/10 vị trí. Riêng top 5 có đến 4 nam diễn viên chiếm lĩnh gồm: Adam Sandler, Tom Cruise, Mark Wahlberg và Brad Pitt với mức thù lao dao động từ 41-48 triệu USD.

Đáng chú ý, Scarlett Johansson - nữ diễn viên sexy nhất thế giới - là gương mặt nữ duy nhất góp mặt trong top 5 với mức cát sê 43 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng). Trong khi đó, Millie Bobbie Brown, 22 tuổi, trở thành diễn viên trẻ nhất lịch sử góp mặt trong danh sách những diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới trong năm của Forbes.