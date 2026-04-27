Cựu CEO quyền lực của PepsiCo

Indra Nooyi, cựu CEO của PepsiCo, từng lãnh đạo tập đoàn trị giá hàng tỷ USD và đưa ra nhiều quyết định có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Bà tạo dựng được danh tiếng là một nữ lãnh đạo kinh doanh xuất sắc trên thế giới. Trong thời gian bà điều hành, doanh thu của công ty đã tăng trưởng tới 80%, theo Timesnownews.

Indra Nooyi, cựu CEO của PepsiCo. Ảnh: Businessinsider

Indra Nooyi sinh năm 1955 tại thành phố Chennai (Ấn Độ). Sau khi lấy bằng MBA, bà có 2 năm làm việc cho hãng Johnson & Johnson ở Mumbai (Ấn Độ) trước khi lên đường sang Mỹ năm 1978.

Bà bắt đầu làm việc cho PepsiCo vào năm 1994. Đến năm 2006, bà trở thành CEO thứ 5 của tập đoàn và là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử PepsiCo.

Indra Nooyi giữ vị trí lãnh đạo trong 12 năm và chính thức rời chức CEO vào tháng 10/2018. Bà chuyển giao quyền lực cho người kế vị để tập trung vào gia đình và theo đuổi các dự án khác.

Thành công của bà được thế giới ca ngợi. Và khi trở về với chính ngôi nhà của mình, bà là một người vợ, người mẹ của 2 con gái.

Bà thường xuyên phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình podcast Freakonomics, bà kể lại lời khuyên từ mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả hôn nhân lẫn cách nuôi dạy con của bà.

Với bà, đó chính là bí quyết giúp bản thân gìn giữ hôn nhân suốt 45 năm và là một người mẹ hiền, mẫu mực.

Lời mẹ dặn mang theo suốt đời

Câu chuyện xảy ra nhiều năm trước, khi bà Nooyi nhận được tin vui lớn: bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch của PepsiCo và gia nhập hội đồng quản trị của công ty thuộc danh sách Fortune 500. Tràn đầy phấn khởi, bà trở về nhà sớm với mong muốn chia sẻ tin vui cùng gia đình.

Thế nhưng, thay vì lắng nghe ngay, mẹ bà lại yêu cầu con gái ra ngoài mua sữa. Không giấu được sự bực bội sau khi hoàn thành việc vặt, bà Nooyi đã bày tỏ sự thất vọng khi tin vui của mình dường như không được coi trọng.

Đáp lại, mẹ bà, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, giải thích: "Để mẹ giải thích cho con nghe. Con có thể là Chủ tịch của PepsiCo nhưng khi bước qua cánh cửa gia đình, trước tiên con là vợ và là mẹ. Không ai có thể thay được vị trí đó của con. Vậy nên hãy để lại 'vương miện' trong gara".

Chính khoảnh khắc đó đã trở thành một bước ngoặt trong cách nhìn nhận cuộc sống của bà Nooyi.

Bà thừa nhận rằng việc cân bằng hoàn hảo giữa vai trò người mẹ, người vợ, nhân viên và một cá nhân độc lập gần như là điều không thể. Trong nhiều thời điểm, con người buộc phải lựa chọn và đánh đổi – đặc biệt là khi theo đuổi những vị trí lãnh đạo cao.

“Mẹ tôi nói đúng. Dù chúng ta là ai hay làm được gì, không ai có thể thay thế vị trí của chúng ta trong gia đình", bà Nooyi chia sẻ.

Việc gạt bỏ cái tôi nghề nghiệp khi trở về nhà không hề dễ dàng. Nhưng với bà Nooyi, đó là một sự hy sinh cần thiết để bảo vệ sự bền vững của gia đình, theo Businessinsider.

Về việc chăm sóc, nuôi dạy con, bà Nooyi và chồng thay phiên nhau điều chỉnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng, một số gia đình sẽ luôn có một người linh hoạt hơn với công việc, một người đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, bà Nooyi không xem mình hay chồng rơi vào khuôn mẫu đó.

“Tôi kết hôn với một người tuyệt vời, nhưng chúng tôi phải không ngừng điều chỉnh để đảm bảo rằng cả hai đều bình đẳng với nhau, và với các con, cả hai đều là cha mẹ”, bà nói.

Bài học giản dị từ mẹ giúp bà định hình lại ưu tiên cá nhân, trở thành thông điệp truyền cảm hứng cho nhiều người về giá trị của gia đình giữa guồng quay công việc.