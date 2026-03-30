Mẹ mất tích hơn 20 năm bất ngờ xuất hiện, con gái nghẹn ngào giây phút đoàn tụ.

Hơn 2 thập kỷ qua, Amanda Smith luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với mẹ của mình, người đã mất tích từ năm 2001.

Mới đây, cuộc hội ngộ diễn ra đầy xúc động của mẹ con cô, khép lại hành trình dài tìm kiếm và mong ngóng.

Bà Michele Hundley Smith (hiện 62 tuổi) được báo mất tích vào tháng 12/2001 tại bang Bắc Carolina (Mỹ). Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Rockingham, bà rời khỏi nhà ngày 9/12/2001 với lý do đi mua sắm tại một cửa hàng ở Martinsville, bang Virginia, nhưng sau đó không bao giờ quay về. Bà bỏ lại 3 đứa con lần lượt 19, 14 và 8 tuổi.

Suốt nhiều năm, việc tìm kiếm bà gần như rơi vào bế tắc. Phải đến tháng 2/2026, cơ quan chức năng mới xác định Michele Hundley Smith vẫn còn sống khoẻ mạnh. Theo yêu cầu của bà, nơi ở hiện tại sẽ được giữ bí mật, kể cả với gia đình.

Trong ngày đoàn tụ, lúc đầu, khi người mẹ đi ngang qua con gái, bà không nhận ra cô. Sau khi được nhắc nhở, bà đã quay lại phía con.

Trong giây phút gặp lại, bà Michele dang rộng vòng tay, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, xóa nhòa khoảng cách sau hơn 2 thập kỷ xa cách. Người mẹ không quên dành lời khen cho mái tóc của con gái và trao cho cô nụ hôn trìu mến, tờ Cbsnews đưa tin 29/3.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Amanda cho biết, cô không còn muốn giữ sự oán giận: “Cuộc sống không chỉ có trắng và đen, luôn tồn tại những khoảng xám. Cuộc đời quá ngắn để tôi ôm giữ sự giận dữ với mẹ mình. Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Tôi cũng không quan tâm đến lý do tại sao mẹ bỏ rơi các con. Điều đó không quan trọng. Mẹ vẫn là mẹ tôi”.

Tuy nhiên, hành trình trở về của Michele không hoàn toàn suôn sẻ. Vài ngày sau khi được xác định tung tích, bà đã bị bắt theo một lệnh truy nã cũ do không ra hầu tòa năm 2001. Bà bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Bà sẽ ra toà vào ngày 23/4/2026.