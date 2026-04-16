Bà Sue Quackenbush tìm kiếm con gái suốt 2 năm qua. Ảnh: Nbcnews

Danielle Lopez được nhìn thấy lần cuối tại Burlington County, bang New Jersey (Mỹ) vào tháng 4/2024, khi cô 37 tuổi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô có mặt tại cửa hàng Wawa trên tuyến Route 72 vào ngày 13/4/2024. Sau khi mua một cốc cà phê, cô rời đi.

Một đoạn video từ camera khác ghi lại cảnh cô ở một mình bên chiếc xe trên đường Lost Lane, thuộc khu vực Penn State Forest. Hình ảnh cho thấy, chiếc xe của cô bị mắc kẹt trong bùn. Cô nhờ một cặp vợ chồng giúp đỡ nhưng họ từ chối.

Một mình với chiếc xe bị hỏng bên vệ đường vắng vẻ ngay trước khi trời tối - đó là lần cuối người ta nhìn thấy cô.

Theo cảnh sát, chiếc xe được tìm thấy vào ngày 1/5, cách cửa hàng Wawa khoảng 20km nhưng không thấy Danielle.

Mẹ của Danielle, bà Sue Quackenbush, cho biết đã nói chuyện với con gái lần cuối vào ngày 12/4/2024.

Trong cuộc trò chuyện này, Danielle nhắc đến việc đi cắm trại cùng bạn trai 7 năm tại khu vực Pine Barrens.

"Con gái đi cắm trại với bạn trai và rất hài lòng. Con nói rằng ở đó ấm vì có một máy sưởi. Sau đó, mỗi ngày tôi đều cố gắng liên lạc với con nhưng không được”, bà Quackenbush chia sẻ.

Theo cảnh sát, bạn trai của Danielle đã khai với các điều tra viên rằng, lần cuối cùng anh ta nhìn thấy cô là sáng 13/4.

Danielle nổi bật trong gia đình vì sự thông minh nhanh nhạy, tính cách dễ thương, dễ mến. Bà Quackenbush cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi những người xuất hiện tại hiện trường thời điểm xe con gái bị kẹt đã không gọi hỗ trợ.

"Đáng lẽ họ có thể gọi cứu hộ hoặc giúp đỡ, nhưng họ đã rời đi và mặc kệ chiếc xe bị kẹt", bà cho biết.

Mới đây, sau 2 năm kể từ khi Danielle mất tích, cảnh sát bang New Jersey đã đăng thông báo kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin hoặc manh mối nào có thể hỗ trợ điều tra.

Mẹ của cô vẫn treo thưởng 25.000 USD (658 triệu đồng) cho người có thông tin xác định vị trí hoặc giúp Danielle trở về an toàn, Fox29 đưa tin hôm 15/4.

Cơ quan chức năng thông tin, Danielle Lopez cao khoảng 1m63, nặng khoảng 61kg, mắt xanh, tóc nâu.

Dù có nhiều suy đoán, bà Quackenbush vẫn tin tưởng để cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Ty Pernsley, bạn của Danielle, cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ thông tin. Anh cho rằng gia đình xứng đáng nhận được câu trả lời sau thời gian dài chờ đợi.

"Bà ấy đã phải chịu đựng mất mát đau thương. Bà xứng đáng có được sự thật và sự bình yên. Tôi tin rằng ai đó ngoài kia biết điều gì đó có thể đưa Danielle trở về", Ty Pernsley chia sẻ.

Vụ việc vẫn đang được cảnh sát bang New Jersey tiếp tục điều tra.