Yang Xiao (hiện 31 tuổi) quê ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vừa trúng tuyển chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa sau 8 lần dự thi.

Mục tiêu tiếp theo của anh là giành học bổng tiến sĩ tại Đại học Harvard để tiếp tục nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể, theo SCMP.

Yang từng làm bảo vệ tại Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Douyin

Nỗ lực thực hiện ước mơ

Yang nuôi ước mơ được học tại Thanh Hoa từ nhỏ. Năm 2013, sau kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, anh trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Trung ương.

Sau khi tốt nghiệp năm 2018, Yang trở về quê nhà mở một trường dạy nghệ thuật. Khi đó, anh có công việc ổn định và một mối quan hệ tình cảm lâu dài. Tuy nhiên, khát vọng vào Thanh Hoa vẫn luôn thôi thúc anh, đặc biệt sau khi đã hứa với bạn gái sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu này.

Lần đầu thi vào chương trình sau đại học của Thanh Hoa, Yang thất bại khi thiếu hơn 100 điểm so với mức điểm chuẩn. Vì xấu hổ và sợ khiến bạn gái thất vọng, anh không nói sự thật mà để cô tin rằng anh đã bắt đầu học cao học, hy vọng sẽ đỗ vào năm sau.

Nhưng lần thi tiếp theo vẫn không thành công. Không thể tiếp tục che giấu, Yang quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Những thất bại liên tiếp khiến anh rơi vào giai đoạn khủng hoảng, mất phương hướng và nghi ngờ chính bản thân.

Trong thời gian ôn thi lần thứ 3, Yang quen một cô gái qua mạng. Anh kể rằng người này nhiều lần vay tiền với lý do chữa bệnh hoặc trả nợ cờ bạc. Cuối cùng, anh mất hơn một triệu nhân dân tệ (hơn 3,8 tỷ đồng).

Sau khi mối quan hệ kết thúc, Yang không chỉ lâm vào cảnh nợ nần mà còn mất đi nguồn thu nhập từ trường nghệ thuật do phải đóng cửa.

Những năm sau đó, Yang tiếp tục thi vào Thanh Hoa nhưng luôn chỉ thiếu một khoảng điểm nhỏ so với yêu cầu.

Để trang trải cuộc sống, anh từng làm nhân viên môi trường trong 1 năm, trước khi trở thành bảo vệ tại khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Anh làm công việc này trong 2 năm.

Yang cho biết điều khó khăn nhất không phải là sự vất vả về thể chất mà là cảm giác khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại và giấc mơ anh đang theo đuổi quá lớn.

Yang tập luyện để giữ gìn sức khỏe cho lịch trình bận rộn. Ảnh: Douyin

Cú hích thay đổi số phận

Một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ. Một lần, một người phụ nữ đi ngang qua đã chỉ vào anh và nói với con: “Nếu con không chăm chỉ học, sau này sẽ trở thành người như chú ấy”.

Câu nói ấy khiến Yang tổn thương, nhưng cũng trở thành cú hích để anh quyết tâm thay đổi số phận.

Trong thời gian làm bảo vệ, ban ngày Yang tranh thủ vào các giảng đường của Thanh Hoa để nghe các bài giảng. Ban đêm, anh luyện tiếng Anh cùng sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành công việc.

Sau đó, Yang được thăng chức thành đội trưởng đội bảo vệ, có mức thu nhập tốt hơn và thời gian làm việc linh hoạt hơn. Nhờ vậy, anh có thêm điều kiện tập trung ôn tập.

Yang nói quãng thời gian làm bảo vệ giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của lao động và sự đáng trân trọng của mọi nghề nghiệp trong xã hội.

Dù cuộc sống tiết kiệm, anh từng dành gần như toàn bộ số tiền tích góp để mua vé máy bay tham dự một hội thảo học thuật. Quyết định này sau đó mang lại kết quả khi anh giành được một số giải thưởng nghiên cứu.

Tháng 6 vừa qua, Yang cuối cùng trúng tuyển thạc sĩ vào Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa trong lần thi thứ 8, vượt điểm chuẩn 34 điểm.

Chương trình học thông thường kéo dài 3 năm, nhưng Yang hy vọng có thể hoàn thành trong 2 năm. Mục tiêu lớn tiếp theo là giành học bổng tại Đại học Harvard để theo đuổi chương trình tiến sĩ.