Ngày 18/1, tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Tương Nhã - Đại học Trung Nam, người mẹ khẽ gọi tên con: “Chu Hy”. Cậu bé vừa tỉnh lại dù chưa thể mở to đôi mắt do chấn thương vùng mắt, nhưng đã từ từ quay đầu, nhúc nhích nâng tay, đáp lại tiếng gọi đầy xúc động ấy.

Trước đó, ngày 22/11/2025, Lưu Chu Hy - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Kim Ngạc (TP Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam) gặp tai nạn giao thông trên đường tan học và rơi vào hôn mê sâu, trang Sina đưa tin. Chẩn đoán của bệnh viện địa phương khiến gia đình suy sụp. Cậu bé bị chấn thương sọ não nặng, tổn thương thân não, tổn thương sợi trục lan tỏa. Các bác sĩ nhận định khả năng tỉnh lại của em là rất thấp.

“Không có người mẹ nào lại từ bỏ con mình”, mẹ Chu Hy chia sẻ. Sau vài ngày, chị quyết định chuyển con đến bệnh viện Tương Nhã với hy vọng mong manh.

Suốt 55 ngày hôn mê, trong đó có 18 ngày nằm tại phòng ICU (khoa Hồi sức tích cực), người mẹ gần như không rời nửa bước, nắm tay con kể về những câu chuyện quen thuộc ở trường lớp, tìm kiếm mọi phương pháp có thể giúp con tỉnh lại.

Hằng ngày, cậu bé Chu Hy được nghe những âm thanh quen thuộc từ lớp học. Ảnh: Sina

Trong lúc gia đình bế tắc, một gợi ý từ bác sĩ - phát những âm thanh quen thuộc để kích thích não bộ, đã mở ra hy vọng mới. Ngay lập tức, mẹ Chu Hy liên hệ với cô giáo chủ nhiệm và nhà trường.

Biết tin, cô giáo cùng các học sinh trong lớp nhanh chóng thu thập những âm thanh gắn bó với Chu Hy: tiếng học bài trên lớp, nhạc báo thức buổi sáng, nhạc thể dục giữa giờ. Các bạn nhỏ còn lần lượt gửi những đoạn video, lời nhắn đầy yêu thương như: bài em thích, câu chuyện quen thuộc... Có bạn nói vui: “Bọn mình để sẵn chỗ ngồi cho cậu rồi, mau về nhé!”.

Những âm thanh và hình ảnh hồn nhiên ấy được người mẹ đều đặn phát mỗi ngày trong phòng bệnh. Ban đầu, cậu bé không có phản ứng. Nhưng tình yêu và sự kiên trì ấy chưa từng dừng lại.

Đến ngày hôn mê thứ 45, khi nghe một bài hát trong chương trình văn nghệ cuối năm do bạn bè gửi, Chu Hy bắt đầu có phản ứng, mí mắt khẽ mở. Ngày thứ 51, giữa những tiếng gọi thân quen của thầy cô và bạn học, cậu bé bất ngờ nở nụ cười dù vẫn nhắm mắt, khiến người mẹ bật khóc.

Ngày thứ 55, dựa trên các chỉ số y khoa, bác sĩ chính thức xác nhận Chu Hy đã tỉnh lại. Tin vui nhanh chóng được chia sẻ tới lớp học, khiến các bạn nhỏ vỡ òa hạnh phúc. Nhà trường sau đó tổ chức để thầy cô và các bạn thân quen đến thăm em. Dù chưa thể mở to mắt, Chu Hy vẫn cố gắng vẫy tay đáp lại khi nghe thầy giáo nói sẽ “giảm bớt bài tập”.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Chu Hy tiến triển tích cực từng ngày. Thầy cô và bạn bè đều mong em sớm hồi phục để trở lại mái trường thân yêu.

Hành trình 55 ngày ấy không chỉ là câu chuyện về một ca hồi tỉnh hy hữu, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tình yêu và sự kiên trì, không bỏ cuộc.

Như nhiều người dùng mạng chia sẻ, không phải kỳ tích lựa chọn cậu bé này, mà chính tình yêu và niềm tin của tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu.