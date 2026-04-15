Cậu bé Tiểu Trần (tên đã được thay đổi) sống tại một vùng quê ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Từ nhỏ, em đã phải đối mặt với biến cố lớn: cha qua đời vì bệnh, mẹ đi bước nữa. Kể từ đó, em sống nương tựa vào người ông 73 tuổi mắc bệnh mãn tính, trang Sohu đưa tin.

Gia đình không có nguồn thu ổn định, chỉ trông vào hai sào rau với thu nhập vỏn vẹn vài nghìn nhân dân tệ mỗi năm. Cuộc sống thiếu thốn khiến một bữa cơm có thịt cũng trở thành điều xa xỉ. Căn bếp vẫn đun củi. Mùa đông Tiểu Trần phải mặc những chiếc áo bông mỏng manh, cũ kỹ. Những khó khăn đè nặng lên vai đứa trẻ chưa kịp lớn.

Không than phiền, cậu bé sớm gánh vác việc nhà như một người trưởng thành: nấu ăn, giặt giũ, chẻ củi. Những lúc rảnh, em nhặt chai nhựa đem bán, chắt chiu từng đồng với mong muốn mua cho ông chiếc áo ấm.

Với cậu bé mồ côi cha, ông là điều quý giá nhất đối với em. Ảnh: Sohu

Ở trường, mỗi khi có món thịt trong bữa trưa hoặc được thầy cô cho thêm đồ ăn, em lại cẩn thận gói phần thịt vào giấy, giấu vào túi mang về nhà. Khi được hỏi, cậu bé nghẹn ngào nói: "Ông không nỡ mua thịt, em chỉ muốn ông được ăn ngon hơn một chút. Em cũng sợ một ngày nào đó ông sẽ rời xa mình như cha đã từng".

Hành động ấy khiến giáo viên chủ nhiệm không kìm được nước mắt. Trước mặt ông của em, cô xúc động hứa: chừng nào còn đứng lớp, cô sẽ chăm sóc em; nếu ông không còn, cô sẵn sàng nuôi em như con ruột. Lời hứa ấy khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Chính quyền địa phương và hội phụ nữ đã vào cuộc, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế cho hai ông cháu. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng quyên góp quần áo, thực phẩm, giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, bên cạnh sự xúc động, nhiều ý kiến cho rằng, câu chuyện cũng cho thấy những khoảng trống trong công tác hỗ trợ ở cơ sở. Việc giúp đỡ không nên chỉ diễn ra khi sự việc được lan truyền, mà cần có cơ chế phát hiện và hỗ trợ sớm đối với các gia đình đặc biệt khó khăn.