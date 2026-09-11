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Câu chuyện xảy ra hôm 12/8, tại một khu phố ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và đang lan tỏa mạnh trong mạng xã hội Trung Quốc.

Theo thông tin được đăng tải, chủ chiếc xe Mercedes đang nghỉ ở nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại thông báo chiếc xe đỗ dưới nhà bị làm xước. Anh lập tức xuống kiểm tra.

Từ xa, chủ xe đã nhìn thấy một người phụ nữ cùng con trai đứng yên bên chiếc Mercedes để chờ anh.

Hóa ra, cậu bé đã vô tình làm xước xe trong lúc chơi đùa, khiến lớp sơn bên ngoài bị hư hại và lộ lớp sơn lót. Sau khi gây ra sự việc, cậu bé không che giấu mà nói ngay với mẹ.

Biết chuyện, người mẹ đưa con quay trở lại chiếc xe, báo tin, chờ chủ xe đến để xin lỗi và đề nghị bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa.

Tuy nhiên, thay vì giận dữ, chủ xe Mercedes lại bày tỏ thái độ cảm thông với hai mẹ con và tính bỏ qua lỗi cho cậu bé.

Anh cho biết chiếc xe đã được sử dụng khoảng 5-6 năm. Trước đó, xe vẫn còn lớp sơn nguyên bản nhưng sự cố xước sơn đối với anh không phải nghiêm trọng đến mức phải sơn lại hay dán phim bảo vệ. Vì vậy, anh không bắt hai mẹ con phải bồi thường.

Điều khiến chủ xe đánh giá cao hơn là cách hai mẹ con xử lý sự việc. Theo anh, đứa trẻ gây ra lỗi nhưng không bỏ chạy, chủ động nhận lỗi và chịu trách nhiệm; người lớn cũng không né tránh mà sẵn sàng đứng ra giải quyết. Vì vậy, anh nói không cần phải bồi thường.

Tuy nhiên, mẹ của cậu bé lại kiên quyết không đồng ý.

Cuộc nói chuyện giữa mẹ con cậu bé và chủ xe.

Người phụ nữ cho rằng dù chiếc xe đã sử dụng nhiều năm thì đây vẫn là một chiếc Mercedes và việc làm hư hỏng tài sản của người khác phải được bồi thường. Cô còn chủ động gọi điện hỏi một người quen về chi phí sửa chữa và được báo số tiền khoảng 3.200 nhân dân tệ (khoảng 11-13 triệu đồng).

Người mẹ sau đó nhất quyết muốn thanh toán toàn bộ khoản tiền này vì không muốn người hàng xóm phải chịu thiệt hại do lỗi của con mình.

Hai bên vì thế liên tục từ chối và nhường nhau: một bên muốn trả đủ tiền sửa xe, bên còn lại lại không muốn nhận.

Cuối cùng, vì không thể thuyết phục người mẹ từ bỏ ý định bồi thường, chủ Mercedes đưa ra phương án dung hòa. Anh nói nếu cô nhất định muốn trả thì chỉ cần chuyển 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) coi như bù một phần tổn thất của chiếc xe; hàng xóm với nhau không cần quá tính toán và khách sáo.

Người mẹ vẫn cho rằng số tiền này quá ít và muốn chuyển 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ xe Mercerdes vẫn tiếp tục từ chối và cuối cùng chỉ nhận 1.000 nhân dân tệ.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cậu bé sau đó đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua hai quả dưa hấu lớn tặng chủ xe. Món quà được xem như lời xin lỗi và lời cảm ơn vì chủ xe đã thông cảm cho sự việc.

Cậu bé sau đó đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua hai quả dưa hấu lớn tặng chủ xe.

Theo Shenyang Net, câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự rộng lượng của chủ chiếc Mercedes mà còn ở cách cậu bé và người mẹ chủ động chịu trách nhiệm sau khi gây ra sự cố.

Một bình luận cho rằng: “Gặp một người mẹ có trách nhiệm và một chủ xe rộng lượng, câu chuyện vốn chẳng vui vẻ gì cuối cùng lại trở thành một việc khiến người ta cảm thấy ấm lòng”.

Theo Sina/Shenyang Net

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