Những vụ đổ nhầm dầu diesel vào xe chạy xăng không phải hiếm trên thế giới. Gần đây nhất, một chiếc Lexus bị đổ nhầm dầu tại trạm bơm nhiên liệu Mobil ở Westlake, bang Florida. Xe bị hư hỏng động cơ, chủ xe nhận hóa đơn sửa siêu đắt lên tới 26.000 USD, trở thành tâm điểm trong 1 vụ kiện, làm lộ ra sự cố từ nguồn bồn chứa của trạm xăng dầu buộc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, vụ đổ nhầm dầu diesel nổi tiếng nhất về độ tổn thất được ghi nhận là trường hợp chiếc Lamrboghini Gallardo của Bam Margera, ngôi sao truyền hình Mỹ. Sự việc xảy ra vào tháng 6/2011 nhưng đến nay vẫn thường được nhắc lại như một trong những trường hợp đổ nhầm nhiên liệu đắt đỏ liên quan tới siêu xe.

Theo TMZ, Margera sở hữu chiếc Lamborghini Gallardo màu tím đã được độ lại khá nhiều. Giá trị chiếc xe vào thời điểm xảy ra sự việc ước tính khoảng 250.000 USD.

Rắc rối bắt đầu sau khi Margera cho một người bạn tên là Cleveland sử dụng chiếc Lamborghini Gallardo.

Trong lúc tiếp nhiên liệu, người bạn này đã đổ dầu diesel vào bình nhiên liệu của chiếc siêu xe Gallardo vốn sử dụng động cơ xăng.

Sai lầm tưởng như đơn giản này dẫn đến hậu quả rất đắt đỏ. Margera sau đó đăng tải trên Twitter những hình ảnh chiếc Lamborghini phải nằm trên xe cứu hộ, đồng thời bày tỏ sự tức giận chỉ trích người bạn đã đổ nhầm nhiên liệu.

Margera cho biết việc tiếp nhiên liệu nhầm đã khiến chiếc siêu xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo lời anh, chiếc Lamborghini phải chịu thiệt hại khoảng 45.000 USD, tương đương 1,17 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện nay).

Việc đổ dầu diesel vào ô tô chạy xăng có thể khiến động cơ nhanh chóng hoạt động bất thường hoặc chết máy. Khác với xăng, diesel có đặc tính cháy và độ bay hơi khác, trong khi động cơ xăng sử dụng bugi để kích cháy hỗn hợp nhiên liệu - không khí.

Nếu người lái phát hiện nhầm nhiên liệu trước khi khởi động, hậu quả thường có thể được hạn chế bằng cách hút sạch nhiên liệu khỏi bình và vệ sinh hệ thống. Nhưng nếu động cơ đã hoạt động và nhiên liệu sai loại được đưa sâu vào hệ thống, mức độ hư hỏng có thể lớn hơn đáng kể.

Sau sự cố, Margera cho biết anh đã uống rượu để giải tỏa bực bội trước chuyến bay tới Phoenix.

Chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu tím của Bam Margera vốn đã nổi tiếng từ trước sự cố nhiên liệu. Xe từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình của anh.

Gallardo thế hệ đầu sử dụng động cơ V10 5.0L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 500 mã lực, dẫn động bốn bánh. Đây cũng là một trong những dòng xe quan trọng nhất lịch sử Lamborghini, được định vị bên dưới Murciélago và trở thành mẫu xe bán chạy của hãng trong thời gian dài.

Theo MotorBiscuit, đến năm 2021 xe được rao bán tại một đại lý ở Pennsylvania. Chiếc xe lúc đó vẫn mang những dấu vết đặc trưng từ thời Bam sở hữu, đặc biệt là phần nóc từng bị cắt để làm “cửa sổ trời”.

Theo TMZ/MotorBiscuit

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