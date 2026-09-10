Xem video:

Vụ va chạm được quay video và đăng tải trên mạng xã hội ở Tây Ban Nha. Địa điểm sau đó được xác định là khu vực Sierra Nevada, thuộc Granada, Tây Ban Nha.

Đoạn video cho thấy một chiếc Bugatti Tourbillon được ngụy trang đang di chuyển phía sau một chiếc KIA XCeed màu trắng. Phía sau chiếc siêu xe Bugatti là một chiếc Volkswagen Polo.

Khi đoàn xe tiến đến khu vực đường đang thi công, một hệ thống đèn tín hiệu tạm thời khiến chiếc Kia XCeed giảm tốc rồi dừng lại. Chiếc Bugatti cũng kịp dừng theo.

Tuy nhiên, chiếc Volkswagen Polo chạy phía sau dường như không kịp phản ứng. Sau tiếng rít ngắn của lốp xe, chiếc Polo đâm manh vào phần đuôi của Bugatti Tourbillon.

Đoạn video kết thúc ngay sau cú va chạm nên không cho thấy rõ mức độ hư hỏng của hai chiếc xe. Nguồn tin cũng không có thông tin về việc cảnh sát có được gọi tới hiện trường hay cách xử lý, sửa chữa những chiếc xe sau vụ tai nạn.

Điều đáng chú ý là chiếc Bugatti trong vụ việc không phải một mẫu xe thương mại thông thường mà là nguyên mẫu đang trong quá trình phát triển. Do đó, việc sửa chữa chiếc xe nếu bị hư hỏng cũng không đơn giản như với những mẫu xe phổ thông.

Bugatti Tourbillon.

Bugatti Tourbillon là mẫu siêu xe đặc biệt của hãng xe Pháp, chỉ được lên kế hoạch sản xuất 250 chiếc. Giá khởi điểm được Bugatti công bố là 3,8 triệu euro, chưa bao gồm thuế, tương đương khoảng 4,4 triệu USD (khoảng gần115 tỷ đồng).

Trong khi đó, Volkswagen Polo là một trong những mẫu xe mới có giá thấp nhất của Volkswagen tại Tây Ban Nha. Giá niêm yết của Polo tại thị trường này từ 16.900 euro (khoảng 509 triệu đồng)

Nếu chỉ lấy giá khởi điểm của Tourbillon và giá niêm yết Polo để so sánh, một chiếc Bugatti Tourbillon có giá tương đương khoảng 208 chiếc Volkswagen Polo mới.

Dù vậy, việc một chiếc Volkswagen Polo đâm vào đuôi một nguyên mẫu Bugatti Tourbillon vẫn là tình huống khá hy hữu, đặc biệt khi Tourbillon là mẫu xe có số lượng sản xuất giới hạn và giá bán lên tới hàng triệu euro.

Theo Carscoops