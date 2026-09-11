Những vụ va chạm "đắt đỏ"

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Sự việc xảy ra trong một cơn mưa lớn trên đường phố khá đông xe qua lại. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đứng bên ngoài chiếc McLaren, trong khi chiếc siêu xe vẫn nổ máy và từ từ di chuyển về phía trước.

Theo nội dung đoạn video, chiếc siêu xe McLaren dường như đang ở số tiến nhưng không có người ngồi bên trong để đạp phanh. Do mặt đường ướt, bánh xe tiếp tục quay khiến chiếc xe từ từ tiến lên và đâm vào phía sau một chiếc Mercedes-Maybach GLS đang ở phía trước.

Người đàn ông đứng bên cạnh liên tục tìm cách đẩy chiếc McLaren sang bên, nhưng không thể ngăn chiếc xe. Trong khi đó, tài xế chiếc Maybach cố gắng cho xe tiến lên để tạo khoảng cách. Tuy nhiên, mỗi khi chiếc SUV di chuyển, chiếc McLaren lại tiếp tục lăn tới và tông vào phía sau.

Đến khi nhiều người xung quanh bắt đầu ghi hình, phần đầu thấp của chiếc McLaren đã chui vào bên dưới gầm đuôi chiếc Maybach.

Nguyên nhân được cho là do cửa chiếc McLaren bị khóa trong khi động cơ vẫn hoạt động và xe đang ở chế độ "D" chưa được xác nhận.

Dựa vào biển số màu xanh trên chiếc Maybach cùng biển hiệu của các cửa hàng xuất hiện phía sau, sự việc được xác định xảy ra tại Trung Quốc.

Vụ va chạm cũng gây chú ý bởi giá trị của hai chiếc xe. Theo nguồn tin, chiếc McLaren có giá khoảng 200.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng), trong khi Mercedes-Maybach GLS cũng có giá tương đương. Tổng giá trị hai chiếc xe vào khoảng 400.000 USD, tương đương hơn 10,5 tỷ đồng.

Đoạn video sau đó làm dấy lên tranh luận về mẫu McLaren gặp sự cố. Một số người cho rằng đây là McLaren 600LT. Tuy nhiên, những người am hiểu dòng xe này cho rằng 600LT thông thường không có chức năng tự động lăn bánh khi đang cài số.

Vì vậy, nguyên nhân có thể liên quan đến một bộ phận được lắp thêm sau khi mua xe, lỗi hệ thống điện hoặc một chuỗi sự cố trong quá trình sử dụng.

Theo Motorbiscuit

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