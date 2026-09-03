MS 2026.236

Gia đình nhiều thiệt thòi

Gia đình cậu bé Nguyễn Trung Hiếu (SN 2013, ở thôn Hưng Đạo A, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ) có hoàn cảnh đặc biệt. Ông ngoại em là ông Nguyễn Văn Kiệm (SN 1949) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ tháng 2/1968. Theo gia đình, ông Kiệm được xác định bị nhiễm chất độc hóa học.

Khi đang học lớp 7, Nguyễn Trung Hiếu phát hiện mắc u não

Con gái ông, chị Nguyễn Thị Thịnh (SN 1982), từ khi học lớp 1 đã xuất hiện những cơn co giật, sau đó bị ảnh hưởng thính giác và hạn chế về nhận thức. Chị Thịnh lớn lên nhưng không có khả năng lao động ổn định.

Và Hiếu ra đời trong hoàn cảnh thiếu sự chăm sóc của người cha, từ nhỏ chủ yếu được mẹ, ông bà ngoại và người bác ruột Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, anh trai chị Thịnh) chăm sóc.

Theo anh Cường, từ nhỏ Hiếu ngoan và có ý thức học tập. Một ngày cuối tháng 12/2025, vừa đi học về, Hiếu nói với anh rằng mắt cậu bé bị mờ. Nghĩ cháu có thể bị cận thị, anh Cường đưa Hiếu đi kiểm tra và cắt kính. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, thị lực của Hiếu tiếp tục giảm, cậu bé nói khó nhìn rõ chữ trong sách.

Hiếu lớn lên nhờ sự chăm sóc của mẹ, ông bà ngoại và người bác ruột. Từ khi nằm viện điều trị, anh Nguyễn Mạnh Cường (bác ruột Hiếu) một tay chăm sóc Hiếu tại bệnh viện

Đến đầu tháng 2/2026, thấy cháu mình bước đi xiêu vẹo, anh Cường đưa Hiếu đến Bệnh viện Nhi Phú Thọ thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối u trong não. Sau đó, gia đình vội đưa Hiếu xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo gia đình, sau ca phẫu thuật lấy mẫu sinh thiết vào cuối tháng 3/2026, Hiếu xuất hiện những cơn co giật và phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Sau khoảng 10 ngày điều trị hồi sức tích cực, Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) và điều trị tại đây 21 ngày. Ngày 24/4/2026, cậu bé được đưa trở lại Bệnh viện K để tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thịnh từ nhỏ đã hạn chế về sức khoẻ, không có khả năng lao động ổn định

Đến nay, theo gia đình, Hiếu đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất và 9 mũi xạ trị. Mái tóc của em đã rụng nhiều sau quá trình điều trị. Thị lực vẫn bị ảnh hưởng phải nằm trên giường bệnh nhưng Hiếu vẫn luôn mong có một ngày được trở lại trường học.

“Bác ơi, bao giờ cháu được đi học lại? Cháu nhớ các bạn lắm…”, nghe cháu trai nói, ông Cường chỉ biết im lặng.

Người bác gánh chi phí điều trị cho cháu

Trước khi Hiếu mắc bệnh, gia đình có nguồn thu từ khoản trợ cấp hằng tháng khoảng 3 triệu đồng của ông Kiệm và 1 triệu đồng của chị Thịnh. Thu nhập chính vẫn đến từ công việc của anh Cường tại một khu công nghiệp gần nhà. Chị Thịnh không có khả năng lao động ổn định, trong khi ông bà Kiệm đã lớn tuổi.

Từ khi cháu trai mắc bệnh, anh Cường phải nghỉ việc để đưa Hiếu đi điều trị. Toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình được sử dụng cho việc chữa bệnh, phần còn thiếu phải vay mượn họ hàng, người quen.

Theo anh Cường, tính đến nay, gia đình đã chi hơn 200 triệu đồng cho quá trình điều trị của Hiếu, gồm khoảng 50 triệu đồng cho 5 đợt truyền hóa chất, 10 triệu đồng tạm ứng xạ trị; ngoài ra còn chi phí ăn uống, đi lại và các khoản chi phí khác trong quá trình điều trị. Gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng, phần còn lại là số tiền vợ chồng anh tích góp trước đó. Hiện anh Cường đã phải nghỉ việc để đưa cháu đi điều trị nên việc tiếp tục lo các khoản chi phí phía trước gặp nhiều khó khăn.

Hiện nguồn tiền của gia đình đã gần như cạn kiệt. Các đợt hóa chất, xạ trị kéo dài cùng chi phí thuốc men, sinh hoạt và đi lại khiến khoản vay ngày càng tăng, trong khi anh Cường chưa thể trở lại công việc.

Bà Nguyễn Thị Ánh, Trưởng thôn Hưng Đạo A (xã Xuân Lũng), xác nhận Nguyễn Trung Hiếu (con trai chị Nguyễn Thị Thịnh) là công dân của địa phương. Theo bà Ánh, chị Thịnh hiện hưởng chế độ chính sách hằng tháng liên quan đến việc bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học từ ông Nguyễn Văn Kiệm. Do hạn chế về sức khỏe, chị Thịnh không làm được những công việc nặng nhọc.

Hiện Hiếu đang phải điều trị bệnh, thường xuyên đến bệnh viện nên gia đình phát sinh nhiều chi phí. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị cho em.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Minh Hiếu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.236 (em Nguyễn Minh Hiếu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Mạnh Cường (bác ruột của em Hiếu) theo địa chỉ: Thôn Hưng Đạo A, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0902856088

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