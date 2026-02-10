Câu chuyện của cậu bé nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tính tự lập của em.

Theo Guangzhou Daily, bức ảnh chụp từ phía sau một nam sinh đang đẩy vali và mang nhiều đồ đạc buộc sau lưng khi chờ tàu điện ngầm ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam sinh trong ảnh là Hà Tử Duệ (He Zirui), khoảng 14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường Trung học trực thuộc Khu tưởng niệm Học viện Quân sự Hoàng Phố. Cậu có vóc người nhỏ nhưng xếp hành lý rất khéo: Các món đồ được xếp nhiều lớp và buộc chặt bằng dây thừng. Trên lưng em là chăn, màn chống muỗi, dép lê, giày thể thao và nhiều túi nhựa lớn.

Một học sinh trung học cơ sở được cộng đồng mạng khen ngợi vì tự mình mang khối hành lý lớn buộc sau lưng khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: SCMP/Weibo

“Tôi thật sự nể phục. Em có thể chia sẻ cách xếp đồ không?”, một cư dân mạng bình luận. Người khác viết: “Ngay cả người lớn cũng chưa chắc buộc được nhiều đồ như vậy”. Một ý kiến khác nhận xét: “Kỹ năng xếp hành lý của em ấy thật đáng kinh ngạc. Tất cả đồ đạc vẫn nguyên vẹn suốt quãng đường”.

Ngày 30/1, khi học kỳ kết thúc, Hà, học sinh nội trú, tự thu xếp hành lý và một mình lên đường về nhà. “Các bạn cùng phòng giúp em giữ chặt đồ, còn em dùng dây buộc lại. Chúng em mất khoảng 20 phút để xếp xong”, cậu bé được dẫn lời.

Mẹ của Hà cho biết bà đã hỏi trước xem con có cần cha mẹ giúp đóng gói hay đưa đi tàu hay không, nhưng cậu bé muốn tự làm. Cha của em đón con tại ga tàu điện ngầm sau khi cậu di chuyển qua bốn ga.

Trước đó, Hà đã “diễn tập” ở nhà, thử buộc dây và tính toán vị trí sắp xếp đồ đạc. Theo lời mẹ, cậu lên kế hoạch để vật nặng trong vali, mang đồ nhẹ trên lưng, đồng thời cân nhắc món nào treo bên ngoài, cách nối chúng và vị trí cố định dây.

Bà cho rằng kỹ năng này có thể được con trai rèn luyện từ các trại hè theo chủ đề quốc phòng mà em từng tham gia. Trước đây, Hà cũng từng vác chiếu tre và một kệ sách trên lưng khi về nhà.

“Con có khả năng thực hành rất tốt. Gia đình tôi cũng muốn rèn cho con tính tự lập từ nhỏ. Lên hai tuổi, con đã có thể tự giặt tất”, người mẹ nói.

Câu chuyện của Hà thậm chí được Nhân dân Nhật báo đăng tải và thu hút hơn nửa triệu lượt thích trên mạng. Một cư dân mạng bình luận: “Khả năng ‘tự mình làm lấy’, chứ không chỉ điểm số, sẽ giúp cậu bé tự tin đối mặt với mọi thử thách trong tương lai”.