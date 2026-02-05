Có con gái đang học lớp 8 và con trai học lớp 4, chị Hoàng Phương Ly (Hà Nội) cho hay chưa bao giờ ép con phải học trong dịp Tết. Yêu cầu duy nhất của chị với các con là phải hoàn thành hết những bài tập còn dở dang trước Tết, nhưng số lượng thường cũng không nhiều.

Theo chị Ly, Tết là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi. Các con có thể hỗ trợ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ Tết, gói bánh chưng, về quê chúc Tết họ hàng… Chị cho rằng, sự gắn kết, chia sẻ, giúp con hiểu về nguồn cội là những bài học quý giá hơn cả những kiến thức trong sách vở.

“Mình không muốn ép con bởi con ngồi vào bàn nhưng miễn cưỡng, làm bài cho xong, không tập trung thì học cũng không có tác dụng. Biến kỳ nghỉ Tết vốn gắn với niềm vui thành 'kỳ học thêm' cũng không phải cách để giúp con tiến bộ, thậm chí dễ tạo ra tâm lý phản kháng”, chị nói.

Thay vì ép con ngồi vào bàn, chị Ly cho rằng có rất nhiều cách để giúp con học. Chẳng hạn, mẹ có thể gợi ý con tính tổng số tiền lì xì, sau đó hướng dẫn con chia vào các hũ như tiết kiệm, mua đàn ghi-ta, mua sách vở. Đó cũng là cách để con học toán và quản lý chi tiêu.

Tết là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, sum vầy. Ảnh: Phạm Hải

Đồng quan điểm, chị Huỳnh Trang (Hà Nội) thẳng thắn nhìn nhận: “Kỳ nghỉ Tết phải dành thời gian để các con sum họp cùng gia đình. Mấy ngày Tết ít ỏi, các con đâu thể tiến bộ hay học giỏi lên được bao nhiêu. Như vậy chẳng khác nào ‘giam chân’ con bên bàn học một cách vô bổ”, chị nói.

Từng chứng kiến nhiều gia đình tranh cãi nhau chỉ vì chuyện học của con, chị Trang kể đôi khi trẻ háo hức được đi mua sắm Tết cùng bố mẹ, nhưng ruốt cuộc vẫn phải ở nhà vì chưa làm xong bài tập.

“Cũng có thể bố mẹ cho con đi theo, nhưng câu cửa miệng lúc nào cũng dọa dẫm ‘Chơi đi, lát nữa về học cho mẹ’. Không khí Tết vui vẻ vì thế mà mất đi”, chị nói.

Con gái chị Trang đang học tại một trường tiểu học tư ở Hà Nội. Chị nói cảm thấy may mắn khi trường con ít giao bài tập về nhà trong dịp Tết. Nhờ đó, học sinh rất thoải mái, vui vẻ trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn, ấm áp.

Với một số lớp, giáo viên vẫn có thể giao một vài bài tập nhẹ nhàng, nhưng thường là những hoạt động trải nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng mềm.

Chẳng hạn, thay vì những bài tập truyền thống, cô giáo lại giao nhiệm vụ trải nghiệm mà học sinh bắt buộc phải tham gia trong dịp Tết như làm một video thuyết trình bằng tiếng Anh về các hoạt động ngày Tết của gia đình mình hay viết một bài cảm nhận/viết nhật ký ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp Tết.

Theo chị, những bài tập như vậy vừa giúp con rèn kỹ năng ngôn ngữ, vừa khuyến khích khả năng quan sát, ghi nhận cảm xúc, đồng thời cũng là hoạt động gắn kết gia đình.

“Một vài ngày Tết không đủ để quyết định thành bại của một kỳ thi. Do đó, không nên để những ngày Tết bị phủ kín bởi bài tập, mệnh lệnh và sự căng thẳng. Khi ấy, trẻ có thể đánh mất cảm giác háo hức với học tập. Việc có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa sẽ giúp trẻ quay lại trường học với tâm thế thoải mái, vững vàng hơn”, chị Trang nói.