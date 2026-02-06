Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Canh (Hà Nội) cho rằng, tranh luận về việc có nên giao bài tập Tết cho học sinh sẽ khó đi đến hồi kết khi mỗi người một ý kiến khác nhau. Vấn đề cốt lõi là nên giao nhiệm vụ Tết thế nào để học sinh được nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng nhịp học tập không bị gián đoạn.

Chuyển từ bài tập bắt buộc sang nhiệm vụ mềm

“Thực tế cho thấy nếu giao nhiều bài tập sẽ tạo áp lực, làm Tết mất ý nghĩa, khiến học sinh và phụ huynh đều mệt mỏi. Nhưng nếu ‘thả trôi hoàn toàn’, không có bất cứ định hướng học tập nào trong thời gian nghỉ thì nhịp học dễ gãy, nhiều em quên kiến thức, đặc biệt là học sinh cuối cấp, học sinh học lực trung bình hoặc yếu", bà Nguyễn Thị Kim Dung nói.

Theo bà Dung, để trẻ được nghỉ ngơi nhưng không ngắt kết nối với việc học, giáo viên có thể chuyển từ bài tập bắt buộc sang nhiệm vụ mềm như viết nhật ký về ngày Tết, đọc sách và chia sẻ cảm nhận, ôn kiến thức cũ. Tùy từng nhóm học sinh, thầy cô có thể khuyến khích các em học qua trải nghiệm, áp dụng kiến thức các môn Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân hoặc các hoạt động STEM vào thực tiễn. Học sinh có thể được giao làm các dự án dựa trên việc quan sát phong tục tập quán, nếp sống gia đình để báo cáo, chia sẻ lại sau Tết, nhưng không bị áp lực chấm điểm hay kiểm tra hình thức. Bài tập Tết không nên là ‘gánh nặng’, mà nên là ‘sợi chỉ mềm’ giữ mạch học tập, giúp học sinh quay lại trường sau Tết với tâm thế nhẹ nhàng và tích cực.

Có nhiều cách giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, vận dụng thực tế ngoài những giờ học trên lớp và làm bài tập tại nhà. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) cho rằng, thay vì giao bài tập, các giáo viên hãy giao nhiệm vụ cho học trò.

“Tết là dịp học sinh được nghỉ ngơi và sum họp bên gia đình. Sau cả kỳ học với nhiều hoạt động học tập và giáo dục, các em cần khoảng thời gian ấm cúng bên người thân khi Tết đến, xuân về. Đây cũng là cơ hội để học sinh trải nghiệm các hoạt động đón Tết cổ truyền. Vì vậy, không nên giao nhiều bài tập khiến các em phải làm liên tục trong kỳ nghỉ hoặc dồn dập hoàn thành ở thời điểm cận và sau Tết”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, việc giao quá nhiều bài tập cũng không phù hợp với tâm lý học trò. Thay vào đó, thầy cô có thể giao những nhiệm vụ mang tính trải nghiệm, như tìm hiểu phong tục ngày Tết hoặc tham gia các công việc chuẩn bị Tết cùng gia đình. Bên cạnh đó, thầy cô cũng có thể giao một số nhiệm vụ học tập nhẹ nhàng, chẳng hạn dọn dẹp góc học tập hoặc ôn lại kiến thức các môn học trong tuần đầu tiên.

Theo ông Cường, thầy cô cũng cần lưu ý thêm cho học trò qua những buổi trao đổi trước khi nghỉ Tết. Qua đó, thầy cô có thể giáo dục, căn dặn, lưu ý các em về việc đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm… “Giáo viên cũng có thể giáo dục để các em thực hành những nét ứng xử đẹp khi nghỉ Tết, như chào hỏi, chúc Tết hay thực hiện những việc làm tốt đầu năm... Từ đó, các em gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp”, ông Cường nói.

Để các bạn trẻ tận hưởng không khí sum vầy dịp Tết

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, các kỳ nghỉ như Tết cổ truyền nên là thời gian để nhịp sống chậm lại, các bạn trẻ được tận hưởng không khí sum vầy.

“Đây không phải khoảng thời gian để lên kế hoạch chạy deadline các công việc vì sẽ tạo áp lực gấp đôi. Tuy nhiên, vẫn nên duy trì thói quen suy nghĩ, học tập ở mức độ nhẹ nhàng”, ông Nam nói.

Để giữ nhịp học mà vẫn nghỉ đúng nghĩa, theo ông Nam, mỗi ngày, học sinh có thể dành khoảng 20-30 phút để xem lại bài cũ, các ghi chú, các công thức hoặc từ vựng đã học. Điều quan trọng hơn là giao quyền tự chủ cho học sinh, để các em tự lên lịch, chọn thời điểm học phù hợp với sinh hoạt gia đình.

“Giá trị cốt lõi nằm ở năng lực tự quản lý. Khi trẻ học cách cân bằng giữa nghỉ ngơi và duy trì thói quen, các em không chỉ ‘giữ nhịp’ kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống quan trọng: Biết yêu thương bản thân, tôn trọng thời gian và hiểu rằng học tập là hành trình dài, không phải cuộc đua nước rút.

Tết là lúc để não bộ củng cố những gì đã học, không phải để nhồi nhét thêm. Đây là dịp để học sinh rèn luyện kỹ năng tự quản lý thời gian, biết cân bằng giữa trách nhiệm và nghỉ ngơi. Hãy để con trẻ được nghỉ ngơi và tận hưởng một cách thông minh”, ông Nam nói.