Giữa hội trường Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nơi hàng trăm thân nhân liệt sĩ kiên nhẫn chờ đến lượt thu nhận mẫu ADN, bà Trương Thị Tứ (SN 1944, trú thôn Nam Thượng, phường Hà Huy Tập) lặng lẽ ngồi ở một góc, hai tay ôm chặt tập hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi lần nghe cán bộ xướng tên một người khác, bà lại ngước nhìn, rồi lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục chờ đến lượt mình.

Hàng trăm thân nhân liệt sĩ đến hội trường Công an phường Thành Sen để lấy mẫu ADN.

Ở tuổi ngoài 80, bà không còn nhanh nhẹn như trước. Thế nhưng, khi địa phương thông báo triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, bà gần như thức trắng nhiều đêm vì thấp thỏm mong chờ.

Giọng run run, bà nói: "Tôi già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong sớm có tin để các em được trở về với gia đình...".

Một số người thân đã già yếu, suốt nhiều năm qua vẫn chưa tìm thấy phần mộ của liệt sĩ.

Bà Tứ cho biết, gia đình có sáu anh chị em ruột. Đến nay, chỉ còn bà và người em gái Trương Thị Minh (SN 1953) còn sống. Hai người chị gái đã qua đời, còn hai em trai là Trương Quang Vịnh (SN 1948) và Trương Quang Thanh (SN 1950) đều hy sinh trong kháng chiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về hai người em vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà.

Theo lời bà Tứ, ông Trương Quang Vịnh nhập ngũ năm 1967 và hy sinh khoảng một năm sau tại chiến trường Quảng Trị. Bốn năm sau, người em út Trương Quang Thanh lên đường nhập ngũ. Đến năm 1973, ông hy sinh tại chiến trường phía Nam. Cả hai đều ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp lập gia đình.

Bà Tứ ngồi lặng lẽ một góc chờ đến lượt lên làm thủ tục lấy mẫu, nuôi hi vọng tìm thấy hai em liệt sĩ.

Cha mẹ lần lượt qua đời. Những trận mưa lũ nối tiếp qua nhiều năm cũng cuốn trôi nhiều giấy tờ, kỷ vật của gia đình. Ngay cả những bức ảnh của hai người em liệt sĩ cũng không còn. Trên bàn thờ giờ chỉ còn hai tấm bia khắc tên các anh thay cho di ảnh.

"Nghe ở đâu có người biết thông tin hay có chút manh mối, dù mong manh đến mấy, chị em tôi cũng tìm đến. Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn vậy, nhưng đến giờ vẫn chưa biết các em nằm ở đâu...", bà Tứ nghẹn giọng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN.

Mỗi dịp giỗ, lễ hay ngày kỷ niệm, bà Tứ lại thắp nén hương, khấn mong hai em sớm được trở về. Vì thế, khi hay tin Nhà nước triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt chưa rõ thông tin, bà xem đó như tia hy vọng được thắp lên...

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các xã, phường thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 5 điểm trên địa bàn. Các mẫu sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Tại các điểm thu nhận, việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình, từ đối chiếu thông tin, xác định thân nhân đến thu nhận, niêm phong và lưu trữ mẫu sinh phẩm. Với lực lượng thực hiện, đó là nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng với bà Trương Thị Tứ và hàng nghìn thân nhân liệt sĩ khác, mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định, mà còn gửi gắm hy vọng về ngày người thân được gọi đúng tên và trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ biệt tin.