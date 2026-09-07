Mẫu điện thoại nói trên có tên XSnap 7 Pro, thuộc thương hiệu uleFone và đang thu hút sự chú ý tại gian hàng của hãng trong khuôn khổ triển lãm công nghệ IFA 2026.

Điểm đặc biệt nhất của thiết bị không nằm ở cấu hình hay màn hình, mà chính là cụm camera có thể tháo rời mang tên RugOne.

Chiếc điện thoại này sở hữu một tính năng tháo rời camera độc đáo. Ảnh: Digital BG

Camera chính có thể tháo khỏi điện thoại để quay như GoPro

Ý tưởng của uleFone khá đơn giản nhưng đầy tính sáng tạo: thay vì cầm cả chiếc smartphone để ghi hình trong những tình huống mạo hiểm, người dùng chỉ cần tháo camera chính ra khỏi thân máy và sử dụng nó như một camera hành trình.

RugOne có thiết kế gần giống hình lập phương, trọng lượng chỉ khoảng 39g, đủ nhẹ để mang theo hoặc gắn lên người trong quá trình hoạt động.

Camera được tích hợp 64GB bộ nhớ trong cùng pin riêng, do đó có thể hoạt động độc lập với điện thoại.

Theo uleFone, RugOne có khả năng quay video tối đa ở độ phân giải 2,7K với tốc độ 30 khung hình/giây, với thời lượng quay khoảng 40 phút.

Đây là một giải pháp khá thú vị đối với những người thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, thể thao mạo hiểm hoặc đơn giản là muốn có một camera nhỏ gọn mà không cần mang theo thiết bị chuyên dụng.

Có thể truyền hình ảnh từ khoảng cách 50 mét

Một trong những điểm đáng chú ý của RugOne là camera không nhất thiết phải gắn trực tiếp vào điện thoại.

Thiết bị có thể truyền video về ứng dụng đi kèm trên smartphone ở khoảng cách lên tới 50 mét.

Hệ thống phần mềm cũng cung cấp một số tính năng đáng chú ý. Người dùng có thể quay toàn bộ vùng cảm biến theo tỷ lệ vuông, sau đó lựa chọn và cắt lại khung hình theo chiều dọc hoặc chiều ngang phù hợp với nhu cầu.

Cách làm này giúp người dùng linh hoạt hơn khi quyết định định dạng video sau khi quay.

RugOne cũng được trang bị tính năng hiệu chỉnh méo hình và khóa đường chân trời, hai công nghệ thường xuất hiện trên các camera hành trình hiện đại.

Camera có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa khoảng 5 mét, cho phép sử dụng trong nhiều điều kiện ngoài trời.

XSnap 7 Pro đã thu hút nhiều sự chú ý tại gian hàng của uleFone. ​​Ảnh: TechEBlog

UleFone thậm chí còn bán riêng một phụ kiện dạng dây đeo, giúp người dùng đeo RugOne trên người và biến nó thành một dạng camera gắn thân. Đây có thể là một trong những cách sử dụng hấp dẫn nhất của thiết bị.

XSnap 7 Pro không quá nổi bật về cấu hình

Nếu bỏ qua camera tháo rời, XSnap 7 Pro không phải mẫu smartphone khiến người dùng phải choáng ngợp về mặt thông số.

Giống nhiều smartphone siêu bền khác, thiết bị tập trung nhiều hơn vào khả năng chịu đựng và các tính năng đặc thù thay vì chạy đua cấu hình cao cấp.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 8400, kết hợp màn hình OLED 6,67 inch có độ sáng tối đa 1.700 nit và tần số quét 120 Hz.

Đây là những thông số đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời mang lại trải nghiệm hiển thị tương đối tốt trong điều kiện ngoài trời.

Hệ thống camera tích hợp cố định trên điện thoại cũng khá đặc biệt. Camera chính 50MP được hỗ trợ chống rung quang học OIS, trong khi camera hồng ngoại 64MP đi kèm đèn LED IR cho phép chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và ban đêm.

Về độ bền, XSnap 7 Pro đạt chuẩn IP68 và IP69K, đồng thời sử dụng khung máy bằng polycarbonate có khả năng chống chịu tốt hơn smartphone thông thường.

Đây là yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng thường xuyên làm việc hoặc hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Giá gần 1.000 USD liệu có đáng?

UleFone dự kiến triển khai chiến dịch Kickstarter dành cho những người muốn mua máy sớm. Sản phẩm sẽ bắt đầu được bán từ ngày 7/9, với mức giá đặt trước khoảng 799 euro, tương đương khoảng 930 USD (khoảng 24 triệu đồng).

Tuy nhiên, mức giá này có thể là trở ngại lớn. Dù ý tưởng camera tháo rời khá độc đáo, XSnap 7 Pro vẫn phải cạnh tranh với những camera hành trình chuyên dụng đã được tối ưu cho quay video thể thao và hoạt động ngoài trời.

XSnap 7 Pro rõ ràng là một smartphone thú vị, đặc biệt khi mang đến một tính năng mà iPhone gần như không thể có. Tuy nhiên, sự độc đáo không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ trở thành lựa chọn phổ biến.

Với người chơi thể thao mạo hiểm, một chiếc GoPro thực thụ vẫn có nhiều lợi thế và được thiết kế chuyên biệt cho mục đích này.

Trong khi đó, nhóm khách hàng cần một smartphone siêu bền nhưng không thường xuyên quay video hành động có thể không sẵn sàng bỏ ra gần 1.000 USD chỉ để sở hữu tính năng camera tháo rời.

(Theo PhoneArena)