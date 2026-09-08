Theo một báo cáo mới, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple - iPhone 20 vẫn đang được phát triển đúng kế hoạch và có thể trở thành một trong những thiết bị mang tính đột phá nhất mà hãng ra mắt trong nhiều năm.

iPhone 20 Pro Max sẽ có màn tình tràn viền tuyệt đối. Ảnh: Fpt.

iPhone 20 có thể tạo ra bước ngoặt giống iPhone X

Ngay từ những ngày đầu của iPhone, Apple đã sử dụng một hình ảnh rất dễ nhớ để minh họa cho sự thay đổi mà chiếc điện thoại này mang lại cho thị trường smartphone. Trước khi iPhone xuất hiện, gần như không có thiết bị nào trông giống nó. Nhưng sau khi iPhone ra đời, hàng loạt smartphone trên thị trường lại bắt đầu có thiết kế tương tự.

Đến khi iPhone kỷ niệm 10 năm xuất hiện, câu chuyện không hoàn toàn rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần từng trực tiếp sử dụng iPhone X, hoặc đặt nó cạnh một mẫu iPhone đời cũ, người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt rất lớn.

Apple từng biến nút Home thành một phần biểu tượng của iPhone ngay từ thế hệ đầu tiên, rồi sau đó mạnh tay loại bỏ nó. Sự thay đổi này không đơn thuần là vấn đề thiết kế mà còn làm thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với iPhone thông qua hệ thống cử chỉ vuốt.

Vì vậy, từ nhiều năm nay, giới công nghệ liên tục xuất hiện đồn đoán rằng Apple muốn tạo ra một cuộc cách mạng tương tự khi iPhone tròn 20 năm tuổi.

Điều thú vị là trước khi iPhone xuất hiện, người dùng không thể hình dung một chiếc smartphone như vậy sẽ trông ra sao. Tương tự, trước khi iPhone X được trình làng, rất khó tưởng tượng Apple sẽ loại bỏ nút Home và thay đổi hoàn toàn cách điều khiển thiết bị. Chính vì thế, người dùng chỉ có thể chờ xem Apple có thể một lần nữa tạo ra bất ngờ vào năm 2027 hay không.

Theo Bloomberg, câu trả lời có thể là có. Trong báo cáo về những sản phẩm Apple dự kiến ra mắt trong vài năm tới, hãng tin cho biết iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ là một trong những lần đại tu lớn nhất đối với thiết bị này, đồng thời có thể trở thành mẫu iPhone mang tính đột phá nhất trong nhiều năm.

Thông tin cụ thể hiện vẫn khá hạn chế. Tuy nhiên, báo cáo cho biết iPhone 20 có thể sở hữu khung kính cong và viền màn hình mỏng hơn đáng kể.

Nếu chỉ dừng ở đó, những thay đổi này chưa thực sự tạo cảm giác "cách mạng" như iPhone X từng mang lại. Khi iPhone X xuất hiện, người dùng phải học lại cách tương tác với điện thoại bằng các thao tác vuốt mới. Trong khi đó, khung kính cong và viền mỏng hơn có thể chưa đủ để tạo ra hiệu ứng tương tự.

Apple có thể bỏ qua iPhone 19 để tiến thẳng lên iPhone 20

Một vấn đề khác cũng đang thu hút sự chú ý là cách Apple đặt tên sản phẩm.

Chiếc iPhone đầu tiên không mang tên iPhone 1 và thế hệ thứ hai cũng không phải iPhone 2. Apple lần lượt giới thiệu iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s và tiếp tục phát triển dòng sản phẩm cho tới iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

(Kênh YouTube Fpt tiết lộ về iPhone 20, bên cạnh mẫu iPhone gập và iPhone 18 Pro. Nguồn: Fpt)

Năm 2017, Apple ra mắt iPhone 8 và iPhone 8 Plus trong một sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi sự chú ý gần như lập tức chuyển sang iPhone X, cũng được công bố tại sự kiện này. Với những người theo dõi sự kiện khi đó, iPhone 8 có thể là sản phẩm được mong chờ, nhưng iPhone X mới thực sự trở thành tâm điểm.

Liệu Apple có lặp lại chiến lược này vào năm 2027 vẫn chưa rõ.

Theo lộ trình thông thường, sau iPhone 18 ra mắt năm 2026, Apple có thể giới thiệu dòng iPhone 19 vào năm 2027. Tuy nhiên, nhiều báo cáo trước đây cho rằng Apple có thể bỏ qua con số 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, nhằm nhấn mạnh dấu mốc 20 năm kể từ khi iPhone đầu tiên xuất hiện.

Cách đặt tên này cũng đặt ra một câu hỏi: liệu toàn bộ dòng sản phẩm năm 2027 sẽ được gọi là iPhone 20, hay Apple sẽ dành tên gọi này cho một phiên bản đặc biệt duy nhất?

iPhone toàn kính có thể là chìa khóa cho cuộc cách mạng mới

Một điều gần như chắc chắn là Apple sẽ tung ra ít nhất một mẫu iPhone đúng dịp kỷ niệm 20 năm. Sẽ rất khó để hãng bỏ qua một cột mốc quan trọng như vậy, đặc biệt khi những báo cáo mới đang tiếp tục củng cố thông tin về một thiết kế đặc biệt.

Báo cáo mới cũng phù hợp với những thông tin trước đây cho rằng Apple đã nghiên cứu một chiếc iPhone sử dụng thiết kế toàn kính từ ít nhất năm 2020.

Trong một bằng sáng chế, Apple từng mô tả ý tưởng sử dụng mặt lưng và các cạnh bằng kính trong suốt, qua đó cho phép thiết bị tích hợp thêm màn hình có thể quan sát từ hai bên hoặc phía sau. Những bề mặt này thậm chí có thể tích hợp khả năng cảm ứng hoặc nhận diện lực, biến cạnh và mặt lưng thành những khu vực tương tác bổ sung.

Nếu trở thành hiện thực, đây có thể là một hướng đi rất khác biệt đối với iPhone.

Tuy nhiên, thiết kế toàn kính cũng kéo theo hàng loạt thách thức. Apple phải giải quyết cảm giác cầm nắm, độ bền của thiết bị và khả năng bảo vệ máy bằng ốp lưng. Quan trọng hơn, nếu không còn bộ khung kim loại truyền thống, khả năng chống va đập và chống nứt vỡ của iPhone sẽ trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Một số nguồn tin khác thậm chí từng cho rằng Apple muốn loại bỏ hoàn toàn phần viền xung quanh màn hình trên iPhone kỷ niệm 20 năm. Báo cáo mới chỉ đề cập tới việc viền màn hình sẽ mỏng hơn, nhưng Apple đã liên tục thu hẹp khu vực này trong nhiều thế hệ iPhone.

iPhone 20 phải thay đổi đủ lớn để người dùng nhận ra ngay lập tức

Về mặt kỹ thuật, iPhone 20 không nhất thiết phải tạo ra một cuộc cách mạng. Chỉ cần mạnh hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn các thế hệ trước, sản phẩm vẫn có thể thành công.

Một concept iPhone 20 với thiết kế toàn kính.

Nhưng nếu Apple muốn tái tạo hiệu ứng mà iPhone X từng tạo ra, hãng sẽ phải làm nhiều hơn thế.

Việc trang bị bộ xử lý mạnh hơn chắc chắn không đủ. Mỗi thế hệ iPhone đều được nâng cấp chip. Viền màn hình mỏng hơn cũng đã trở thành xu hướng quen thuộc và khó tạo ra bất ngờ nếu mức cải thiện không thực sự lớn.

Một thiết kế không còn viền, kết hợp màn hình OLED bao quanh thân máy và hiển thị thông tin ở các cạnh, chẳng hạn, mới có thể tạo ra sự khác biệt đủ lớn để người dùng lập tức nhận ra đây là một thế hệ iPhone hoàn toàn mới.

Do đó, iPhone 20 nhiều khả năng phải sở hữu diện mạo khác biệt rõ rệt, hấp dẫn và dễ nhận biết, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được bản sắc của iPhone. Đây là một bài toán cực kỳ khó đối với Apple.

Chính vì vậy, việc báo cáo mới khẳng định iPhone 20 vẫn đang đi đúng hướng có thể xem là tín hiệu đáng chú ý. Ngay cả khi phần lớn thông tin hiện tại chỉ là sự lặp lại của những tin đồn trước đó, việc Apple được cho là vẫn kiên trì với dự án iPhone kỷ niệm 20 năm cho thấy năm 2027 có thể sẽ là một cột mốc rất đặc biệt đối với dòng smartphone này.

(Theo AppleInsider, Macworld, Bloomberg)