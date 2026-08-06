Ngày 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Mường Than trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Ảnh: UBND xã Mường Than

Mỗi ngôi nhà lắp ghép có diện tích 80m² trên diện tích đất 200m². Bên trong các ngôi nhà đã được trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt như giường, tủ, chăn gối, nồi cơm điện, quạt điện... Hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, nước, mạng Internet cũng được đầu tư đồng bộ tại khu tái định cư.

Nhận nhà mới, ông Lò Văn Bun bày tỏ niềm vui, xúc động và lòng biết ơn trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các cán bộ, chiến sĩ, cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ để bà con có được những ngôi nhà khang trang, kiên cố, an toàn.

24 ngôi nhà được xây dựng "thần tốc" cho người dân bị mất nhà do lũ quét. Ảnh: UBND xã Mường Than

Tại lễ bàn giao nhà, lãnh đạo tỉnh Lai Châu khẳng định, công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào ngày 17/7, tại xã Mường Than xảy ra lũ quét làm 8 người chết, 9 người bị thương, hàng trăm hecta lúa, hoa màu và tài sản của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp. Trong đó, có 24 hộ gia đình bị mất trắng nhà cửa.