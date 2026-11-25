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Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới ở Tây Bắc, có Cảng hàng không Điện Biên và ba cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là Tây Trang, Huổi Puốc và Si Pa Phìn.

Trong đó, Tây Trang là cửa khẩu quốc tế, Huổi Puốc là cửa khẩu chính, còn Si Pa Phìn là cửa khẩu phụ. Các cửa khẩu này kết nối Điện Biên với các địa phương của Lào, góp phần thúc đẩy giao thương, vận tải và giao lưu nhân dân hai nước.

Cảng hàng không Điện Biên nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. Sau hơn 8 tháng tạm dừng để nâng cấp, mở rộng, sân bay chính thức khai thác trở lại từ ngày 2/12/2023. Sau nâng cấp, sân bay đủ điều kiện khai thác các loại máy bay như Airbus A320, A321 và tương đương.