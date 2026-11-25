1. Tỉnh nào ở Tây Bắc có sân bay và 3 cửa khẩu trên tuyến biên giới với Lào?
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Lai Châu
0%
- Điện Biên0%
- Sơn La0%
- Lào Cai0%Chính xác
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới ở Tây Bắc, có Cảng hàng không Điện Biên và ba cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là Tây Trang, Huổi Puốc và Si Pa Phìn.
Trong đó, Tây Trang là cửa khẩu quốc tế, Huổi Puốc là cửa khẩu chính, còn Si Pa Phìn là cửa khẩu phụ. Các cửa khẩu này kết nối Điện Biên với các địa phương của Lào, góp phần thúc đẩy giao thương, vận tải và giao lưu nhân dân hai nước.
Cảng hàng không Điện Biên nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. Sau hơn 8 tháng tạm dừng để nâng cấp, mở rộng, sân bay chính thức khai thác trở lại từ ngày 2/12/2023. Sau nâng cấp, sân bay đủ điều kiện khai thác các loại máy bay như Airbus A320, A321 và tương đương.
2. Điện Biên là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp đồng thời với hai quốc gia nào?
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Lào và Thái Lan
0%
- Trung Quốc và Myanmar0%
- Lào và Trung Quốc0%
- Trung Quốc và Campuchia0%Chính xác
Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới trên đất liền tiếp giáp đồng thời với Lào và Trung Quốc. Tổng chiều dài đường biên giới của tỉnh là 455,573km, trong đó đoạn giáp Lào dài 414,712km và giáp Trung Quốc dài 40,861km.
3. A Pa Chải, địa danh nổi tiếng của tỉnh Điện Biên, có đặc điểm địa lý nào đặc biệt?
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Là điểm cực Bắc của Việt Nam
0%
- Là nơi có cột mốc giao điểm biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc0%
- Là nơi có đường biên giới trên bộ dài nhất Việt Nam0%
- Là điểm đầu của tuyến đường sắt xuyên Á0%Chính xác
A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, được biết đến là điểm cực Tây của Tổ quốc. Nơi đây có cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc trên đỉnh Khoan La San, thường được gọi là mốc số 0.
Cột mốc được cắm ngày 27/6/2005, có ba mặt quay về ba hướng, khắc tên ba quốc gia và quốc huy tương ứng.
4. Cột cờ A Pa Chải cao bao nhiêu mét?
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15,19m
0%
- 25,19m0%
- 35,19m0%
- 45,19m0%Chính xác
Cột cờ A Pa Chải cao 45,19m, được xây dựng tại khu vực cực Tây của Tổ quốc, gần điểm giao nhau giữa đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Công trình được khánh thành ngày 7/5/2025, trở thành điểm nhấn du lịch và biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
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- 25,19m
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- Trung Quốc và Myanmar
- Điện Biên