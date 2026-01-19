Trên TikTok cá nhân, Nguyễn Đình Bắc mới đây đăng video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu nổi bật, sử dụng ca khúc Lửa gần rơm của Quân A.P làm nhạc nền và thu hút 2,4 triệu lượt xem. Cầu thủ sinh năm 2004 hài hước để lại bình luận: "Đã nghe bài này 800 lần".

Không để tiền đạo nổi tiếng chờ lâu, ca sĩ Quân A.P lập tức phản hồi gọi Nguyễn Đình Bắc là "idol của anh" và còn hẹn gặp mặt dịp Tết. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ lại đoạn video, khiến cầu thủ U23 "mất ngủ" vì sung sướng khi được thần tượng đáp lời.

Màn tương tác dễ thương giữa một cầu thủ trẻ đang lên và một giọng ca được yêu thích nhanh chóng gây 'sốt' với người hâm mộ.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cho biết hiện đang chỉ thích duy nhất nhạc của ca sĩ Quân A.P. Vì thế, khi nhận được lời chúc mừng từ thần tượng, Nguyễn Đình Bắc vui mừng khó tả.

Dịp đầu năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ về sự nghiệp của cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Quân A.P, dù hai người có con đường riêng biệt của mình. Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn liên tiếp với những bàn thắng trên sân cỏ U23 châu Á 2026, góp công lớn đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng bán kết.

Ca sĩ Quân A.P

Còn với Quân A.P, anh chàng nhận được tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 3. Những khoảnh khắc dễ thương của anh được chia sẻ khắp mạng xã hội, thậm chí còn tạo nên nhiều trào lưu như Ù uôi, Ran đum... Gần đây, video Quân A.P nói tiếng Trung tại một sự kiện giao lưu văn hóa tiếp tục khiến khán giả cười ngất, tạo nên trend gây sốt tiếp theo là Cha ta khảo.