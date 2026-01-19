Ảnh: Ted Trần
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Thủ thành Trung Kiên của U23 Việt Nam dành nhiều lời khen với người đồng nghiệp Li Hao bên phía U23 Trung Quốc, trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026.
HLV Antonio Puche khẳng định U23 Trung Quốc không muốn dừng lại ở bán kết, mà sẽ thắng U23 Việt Nam giành vé vào chung kết U23 châu Á 2026.
HLV Kim Sang Sik đánh giá U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao rất giỏi, chưa để thủng lưới, nhưng U23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng, đoạt vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026.