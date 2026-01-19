u23 viet nam 1.jpg
Chiều 19/1, U23 Việt Nam bước vào buổi tập cuối chuẩn bị cho trận bán kết giải U23 châu Á 2026, gặp U23 Trung Quốc.
u23 viet nam 3.jpg
Đây là trận đấu được HLV Kim Sang Sik tính toán kỹ lưỡng về lối chơi, nhân sự.
u23 viet nam 8.jpg
U23 Việt Nam phải tạo ra được áp lực lớn với hàng phòng ngự rất kiên cố của đối thủ.
u23 viet nam 4.jpg
Xuân Bắc và các đồng đội nỗ lực tập luyện.
u23 viet nam 5.jpg
Thanh Nhàn nhiều khả năng được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở hiệp 2.
u23 viet nam 6.jpg
U23 Trrung Quốc chưa nhận bàn thua nào sau 4 trận tại giải, là một thử thách lớn với các cầu thủ Việt Nam.
u23 viet nam 7.jpg
Dù vậy, U23 Việt Nam rất tự tin giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.
u23 viet nam 2.jpg
HLV Kim Sang Sik có trong tay lực lượng mạnh nhất.
u23 viet nam 9.jpg
Màn thể hiện của Trung Kiên và Li Hao bên phía U23 Trung Quốc được người hâm mộ chờ đợi. Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Ảnh: Ted Trần

                                                                                          Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn