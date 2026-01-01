Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đương U23 UAE với tỷ số 3-2, qua đó toàn thắng cả 4 trận để thẳng tiến vào bán kết U23 châu Á 2026.

Chia sẻ với VietNamNet ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam, MC Huyền Trang (Trang Mù Tạt) của VTV bày tỏ niềm tự hào và đánh giá cao tinh thần và kỹ thuật của lứa U23 năm nay bởi họ không chỉ chơi gắn kết, mang đầy sự quyết tâm mà còn có những kỹ thuật cá nhân, thể lực tốt.

“Thái Sơn, Văn Khang, Hiểu Minh, Lý Đức, Ngọc Mỹ… đặc biệt là Đình Bắc và Trung Kiên là cầu thủ và thủ môn vô cùng tài năng và góp phần chứng minh đẳng cấp bóng đá Việt Nam với châu lục.

Từ vòng bảng cho đến tứ kết trận nào cũng mang nhiều cảm xúc. Có thể người hâm mộ chưa có nhiều kỳ vọng cho U23 Việt Nam khi bắt đầu giải đấu nhưng các cầu thủ chúng ta đang từng bước điền đầy đủ vào câu trả lời.

Từng chiến thắng như tái hiện phần nào cảm xúc tại Thường Châu năm 2018, tôi tin chắc những chiến binh sao vàng của chúng ta sẽ dành món quà đầy ý nghĩa cho khán giả Việt Nam nhân dịp năm mới 2026 và cho cả thể thao nước nhà!

Chúc cho các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào trận bán kết thật tự tin, vững vàng với quyết tâm cao. Tôi dự đoán Đình Bắc tiếp tục làm nên chuyện, Trung Kiên sẽ duy trì tốt phong độ giữ lưới của mình!’’ - MC Huyền Trang chia sẻ.

Trên trang fanpage có 1,3 triệu người theo dõi, NSND Tự Long cũng để lại những dòng hân hoan. Anh viết: ‘’Vòng sau lại viết tiếp câu chuyện, thật quá nhiều cảm xúc. Chúc mừng các cầu thủ của chúng ta. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam’’.

MC Lại Văn Sâm cũng bày tỏ niềm vui tột độ: ''Việt Nam ơi trên cả tuyệt vời. Một chiến thắng quá đẹp, quá thuyết phục của các chàng trai U23 Việt Nam. Xin cảm ơn và chúc mừng các bạn!’’.

MC Thành Trung khẳng định bóng đá Việt Nam tương lai đang rộng mở với lứa cầu thủ đủ tố chất như U23 Việt Nam khi chiến thắng UAE ở thế cửa trên từ kỹ thuật, chiến thuật đến thể lực và lòng quyết tâm.

‘’Chúng ta đang có một lứa cầu thủ xuất sắc và đồng đều. Tất cả các cầu thủ tấn công đều có thể phòng ngự và ngược lại các cầu thủ phòng ngự đều có thể tấn công. Họ chơi bóng điềm đạm và đầy ý đồ’’ - MC Thành Trung chia sẻ.

Ca sĩ Hoà Minzy ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam bằng lời hứa trưa 17/1 sẽ tung mã giảm 50% giá vé concert cho 32 người may mắn săn nhanh nhất. MC Trấn Thành bày tỏ tình yêu bóng đá với chia sẻ ngắn gọn: ‘’Chúng ta sẽ làm được!!! Việt Nam vô địch’’.

