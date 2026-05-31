Đại diện Ligue 1 bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu, khuất phục Arsenal trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Phát biểu với tâm thế chiến thắng, Joao Neves dường như không đánh giá cao lối chơi của Arsenal trong trận chung kết.

Joao Neves ăn mừng vô địch - Ảnh: Mirror

"Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả. Đây là lần thứ hai tôi trở thành nhà vô địch châu Âu. Điều khiến tôi hạnh phúc không chỉ là chiến thắng, mà còn được sát cánh cùng những đồng đội, BHL và ban lãnh đạo tuyệt vời.

Gia nhập PSG là quyết định đúng đắn nhất sự nghiệp. Tôi yêu mọi thứ ở đây. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, bởi PSG là đội duy nhất thực sự muốn chơi bóng" - tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Neves nói thêm: "Mùa giải năm nay khác hẳn. Mọi thứ khó khăn hơn, đòi hỏi thể lực nhiều hơn. Chúng tôi bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch nên phải bảo vệ danh hiệu.

Giờ chúng tôi đã trở thành một phần lịch sử PSG. Tất cả đều rất hạnh phúc và tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng đồng đội."

Trong khi đó, HLV Luis Enrique cho rằng, đây là trận đấu cân bằng, nhưng những gì PSG thể hiện xuyên suốt mùa giải là lý do khiến họ xứng đáng đăng quang.

Enrique chia sẻ trên TNT Sports: "Từ lâu tôi đã học cách giữ bình tĩnh trong những thời khắc như này. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng trận đấu, bởi chiến thắng trong loạt luân lưu luôn cần chút may mắn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ các cầu thủ PSG đã thể hiện chất lượng rất cao, cả ở những cú sút lẫn màn trình diễn của thủ môn.

Hôm nay, hai đội đều chơi tốt. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ hành trình, tôi tin PSG xứng đáng nâng cao chiếc cúp Champions League. Mùa tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại. Tại sao không chứ?

Chúng tôi cần làm mới đội hình, bởi nhiệm vụ là duy trì tính cạnh tranh và bổ sung những nhân tố mới. Đó là điều bắt buộc với một CLB như Paris Saint-Germain."