Ngôi sao của Man City từng có nhiều màn đối đầu căng thẳng với trung vệ Gabriel Magalhaes trong những năm gần đây.

Hồi 2024, Haaland gây tranh cãi vì ném bóng về phía hậu vệ người Brazil, rồi Gabriel đáp trả bằng màn ăn mừng ngay trước mặt chân sút Na Uy.

Haaland đăng tấm hình trêu tức Gabriel - Ảnh: SunSport

Mới tháng trước, bộ đôi trên tiếp tục có màn so tài nảy lửa khi Man City đánh bại Arsenal 2-1 tại Emirates. Haaland cũng nổi tiếng với câu nói “Stay Humble” (Hãy khiêm tốn) dành cho HLV Mikel Arteta.

Trận chung kết tại Budapest, Gabriel trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn, thực hiện không thành công quả luân lưu quyết định, khiến Arsenal thất bại 3-4 trên chấm phạt đền.

Khoảng 30 phút sau, Haaland đăng tải một bức ảnh "tự sướng" bên cạnh ba người bạn với nụ cười mãn nguyện. Tiền đạo Man City xuất hiện cùng vẻ mặt thích thú, làm dấy lên loạt bình luận từ fan hâm mộ.

Một cổ động viên hài hước viết: "Anh ấy đang cười vì vừa có buổi theo dõi đối thủ thất bại ê chề".

Người khác bình luận: "Nụ cười đó như để nhắc nhở các thành viên Arsenal hãy khiêm tốn".

Tài khoản khác đăng hình ảnh Haaland nâng cao cúp Champions League kèm câu hát nổi tiếng của ban nhạc Oasis: "Chúng ta nhìn thấy những điều mà họ sẽ không bao giờ thấy".

Một người hâm mộ khác nhận xét: “Haaland đăng ảnh lúc Gabriel đá hỏng luân lưu thực sự là đỉnh cao của sự trêu ngươi”.

Không chỉ riêng Haaland tỏ ra thích thú trước thất bại của Arsenal. Hậu vệ Djed Spence cũng đăng biểu tượng đôi mắt cùng ổ khóa mở, trích dẫn lại một bài của Arsenal hồi tháng Hai, thời điểm Arsena lmỉa mai anh sau trận derby Bắc London.

Tiền đạo Richarlison chia sẻ trên Instagram đoạn video một em bé đang khóc rồi bất ngờ bật cười, động thái cà khịa nhằm vào nỗi thất vọng của các CĐV Arsenal với thất bại đau đớn ở chung kết Champions League.