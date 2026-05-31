Đã có lúc Arsenal tưởng như chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đã có lúc Kai Havertz bước lên hàng ngũ những huyền thoại.

Nhưng cuối cùng, đêm chung kết tại Budapest (Hungary) khép lại bằng một chương bi kịch nữa cho đội bóng thành London.

Havertz ghi bàn thắng lịch sử cho cá nhân. Ảnh: UEFA

Ngay phút thứ 6, Havertz khiến các CĐV Arsenal vỡ òa khi mở tỷ số sau một pha dứt điểm lạnh lùng ở góc hẹp.

Bàn thắng ấy cũng giúp tiền đạo người Đức đi vào lịch sử. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong trận chung kết Champions League cho hai đội bóng khác nhau, sau Cristiano Ronaldo (MU, Real Madrid) và Mario Mandzukic (Bayern Munich, Juventus).

Từng ghi bàn quyết định giúp Chelsea vô địch năm 2021, giờ đây Havertz lại tỏa sáng trong màu áo Arsenal ở sân khấu lớn nhất châu Âu.

Nhưng lịch sử cá nhân huy hoàng không thể xóa đi nỗi đau tập thể, trong trận đấu Arsenal lựa chọn cách tiếp cận đầy thực dụng.

“Pháo thủ” chỉ kiểm soát bóng 24,7% – tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận ở một trận chung kết Champions League kể từ mùa 2003/04, đồng thời cũng là con số thấp nhất dưới thời Mikel Arteta khi đội bóng thi đấu đủ người.

Arsenal phòng ngự kiên cường, nhưng sức ép liên tục từ PSG cuối cùng cũng tạo ra khác biệt.

Phút 65, Khvicha Kvaratskhelia mang về quả phạt đền sau tình huống đột phá vào vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ousmane Dembele không mắc sai lầm nào, san bằng tỷ số 1-1.

Marquinhos an ủi Gabriel sau khi đá bay hy vọng của Arsenal. Ảnh: UEFA

Hai đội kéo nhau vào hiệp phụ nhưng thế quân bình vẫn không bị phá vỡ. Trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu cân não.

Khi Eberechi Eze đá hỏng, thủ thành David Raya – Găng tay vàng Premier League – xuất sắc cản phá cú sút của Nuno Mendes, kéo lại hy vọng cho đội bóng London.

Thế nhưng số phận vẫn ngoảnh mặt với “Pháo thủ”. Ở lượt sút quyết định, Gabriel đưa bóng vọt xà trong sự chết lặng của hàng vạn CĐV Arsenal.

PSG đăng quang, còn Arsenal tiếp tục mang trên vai cái danh hiệu không ai mong muốn: đội bóng thi đấu nhiều trận nhất lịch sử Cúp C1/Champions League mà chưa từng vô địch – 226 trận.

Kai Havertz đã đứng ngang Ronaldo trong sách sử. Nhưng Arsenal – kết thúc mùa giải với thành tích bất bại (chỉ tính kết quả 120 phút) – vẫn phải sống cùng nỗi đau quen thuộc của mình.