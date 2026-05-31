Giống như 20 năm trước, Arsenal một lần nữa thất bại trong trận chung kết Champions League. Thậm chí họ không thua nếu tính về kết quả 120 phút.

Kai Havertz mở tỷ số cho Arsenal chỉ sau 6 phút bóng lăn. Ousmane Dembele giúp PSG gỡ hòa 1-1. Hai đội sau đó kéo nhau vào chấm luân lưu.

Gabriel bị xem là tội đồ. Ảnh: EFE

Bất chấp sự xuất sắc của thủ môn David Raya, cú sút cuối cùng của Gabriel Magalhaes đưa bóng lên khán đài và phá hỏng giấc mơ châu Âu. Tỷ số luân lưu là 4-3 nghiêng về đội của Luis Enrique.

“Tôi nghĩ bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình”, Mikel Arteta phản ứng khi được hỏi về cảm giác thất bại. “Bạn cảm thấy đau đớn, nhưng bạn phải chấp nhận cảm giác đó. Thể thao là như vậy.

Điều đó không làm giảm đi niềm tự hào mà tôi dành cho các cầu thủ, cho mùa giải mà chúng tôi đã trải qua, đặc biệt là những gì họ mang lại mỗi ngày. Đây là một tập thể tuyệt vời.

Những gì chúng tôi trải qua mùa này sẽ không lặp lại theo cách tương tự nữa. Chúng tôi sẽ sống những trải nghiệm khác trong tương lai. Chúng tôi hiểu mình đã làm được điều gì”.

Theo Arteta, “việc ghi bàn sớm rõ ràng là điều chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi không muốn phải lùi sâu phòng ngự trong thời gian dài như vậy.

PSG là đội bóng có rất nhiều giải pháp, đặc biệt là ở khía cạnh cá nhân. Họ rất hiếm khi để mất bóng, sở hữu những cầu thủ xuất sắc”.

Arteta tuyên bố cần nghỉ ngơi khi được hỏi về tương lai. Ảnh: EFE

Arteta dành lời khen cho người bạn trên ghế HLV của PSG, như ông từng làm trước trận: “Công việc mà Luis Enrique đã làm với đội thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã tiến rất gần chiến thắng, nhưng lại thiếu đi một chút may mắn”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói về tình huống Madueke ngã trong vòng cấm: “Đó hoàn toàn có thể là quả phạt đền. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi và chúng tôi phải chấp nhận.

Arsenal cần làm tốt hơn nữa và tìm ra những khoảng trống khác để tiếp tục cải thiện”.

Rồi Arteta khép lại bằng việc bất ngờ đề cập tương lai: “Tương lai à? Tôi cần được nghỉ ngơi vì đây là một năm rất dài.

Tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người: các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, những người đã cống hiến tất cả trong suốt mười tháng qua”.