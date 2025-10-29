XEM CLIP:

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ mới đây phát đi thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu sông Lô (xã Đoan Hùng) sau khi cọc khoan nhồi trụ T3 của cầu bị hư hỏng.

Cụ thể, toàn bộ người và phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu sông Lô. Thời gian phân luồng, tổ chức giao thông bắt đầu từ 13h30 ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Cầu sông Lô bắc qua sông Lô, được đưa vào sử dụng cách đây 10 năm (năm 2015). Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống ở vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Toàn bộ người và phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu sông Lô cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 28/10, mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Nước sông Lô cạn khiến nhiều trụ cầu lộ rõ các cọc móng. Ảnh: Đức Hoàng

Một hốc lớn tại trụ T3 với chiều cao hơn 2m. Ảnh: Đức Hoàng

Mặc dù là tình huống bất khả kháng, việc cấm cầu khiến cuộc sống người dân hai bên sông bị đảo lộn, đặc biệt tại khu vực xã Hợp Nhất (cũ) – giáp ranh tỉnh Tuyên Quang.

Theo UBND xã Đoan Hùng, việc cấm toàn bộ người và phương tiện qua cầu sông Lô khiến hơn 2.500 hộ dân với gần 9.700 nhân khẩu bị chia cắt, gặp khó khăn trong việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ y tế, học tập và giao thương hàng hóa hằng ngày.

Chị Phùng Thị Huyền (33 tuổi) cho biết, cầu sông Lô bị cấm lưu thông khiến cuộc sống gia đình chị xáo trộn, nhất là khi đưa con đi học phải đi đường khác, xa hơn hàng chục km.

Theo chị Huyền, ai cũng hiểu việc cấm cầu là cần thiết để bảo đảm an toàn, nhưng nếu kéo dài, người dân sẽ rất khó khăn trong sinh hoạt, làm ăn.

Người dân mong các cơ quan chức năng sớm kiểm định, sửa chữa hoặc làm cầu tạm để việc đi lại, học hành và sinh hoạt sớm trở lại bình thường.

Một cọc của trụ T3 bị bong hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Ảnh: Đức Hoàng

Chiều 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ, cho biết trong quá trình kiểm tra cầu sông Lô, đơn vị phát hiện sự cố ở trụ T3. Do đó, Sở Xây dựng buộc phải cấm cầu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Theo ông Nguyên, các cơ quan liên quan đang đánh giá lại mức độ an toàn của cầu và chờ đơn vị tư vấn đề xuất phương án kỹ thuật để sửa chữa, khắc phục, song thời gian cụ thể chưa được xác định.

Cầu sông Lô được khởi công xây dựng năm 2010 và khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m. Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực.