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Cầu Akashi Kaikyo nằm tại tỉnh Hyogo, nối thành phố Kobe với đảo Awaji. Với tổng chiều dài 3.911m, đây là cây cầu treo dài nhất châu Á.

Cầu bắc qua eo biển Akashi, là một phần của tuyến đường cao tốc Kobe-Awaji-Naruto và kết nối tiếp tới đảo Shikoku. Khi khánh thành năm 1998, Akashi Kaikyo từng giữ kỷ lục cầu treo dài nhất thế giới. Hiện kỷ lục này thuộc về cầu một cây cầu khác.