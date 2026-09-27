1. Cầu treo dài nhất châu Á nằm ở quốc gia nào?
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Trung Quốc
0%
- Nhật Bản0%
- Hàn Quốc0%
- Singapore0%Chính xác
Cầu Akashi Kaikyo nằm tại tỉnh Hyogo, nối thành phố Kobe với đảo Awaji. Với tổng chiều dài 3.911m, đây là cây cầu treo dài nhất châu Á.
Cầu bắc qua eo biển Akashi, là một phần của tuyến đường cao tốc Kobe-Awaji-Naruto và kết nối tiếp tới đảo Shikoku. Khi khánh thành năm 1998, Akashi Kaikyo từng giữ kỷ lục cầu treo dài nhất thế giới. Hiện kỷ lục này thuộc về cầu một cây cầu khác.
2. Cầu Akashi Kaikyo được thông xe vào năm nào?
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1988
0%
- 19930%
- 19980%
- 20030%Chính xác
Theo Japan Travel, cầu Akashi Kaikyo được đưa vào sử dụng năm 1998, sau quá trình xây dựng kéo dài khoảng một thập kỷ. Công trình được xây dựng để thay thế tuyến phà từng nối Kobe với đảo Awaji. Việc đi phà thường bị ảnh hưởng bởi những cơn bão xảy ra tại eo biển Akashi, khiến nhu cầu xây dựng một tuyến giao thông ổn định hơn trở nên cấp thiết.
3. Cầu Akashi Kaikyo còn được biết đến với biệt danh nào?
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Cầu Mặt Trời
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- Cầu Rồng0%
- Cầu Trân Châu0%
- Cầu Kim Cương0%Chính xác
Cầu Akashi Kaikyo được đặt biệt danh là Cầu Trân Châu (Pearl Bridge) nhờ vẻ ngoài nổi bật. Công trình cũng được chiếu sáng bằng khoảng 1.600 bóng đèn, tạo nên hệ thống ánh sáng có thể quan sát từ nhiều khu vực quanh vịnh.
4. Cầu Akashi Kaikyo được thiết kế để chống chịu những điều kiện tự nhiên nào?
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Động đất, gió lớn và sóng thần
0%
- Núi lửa phun trào, tuyết lở và lũ quét0%
- Bão tuyết, sương giá và hạn hán0%
- Cát bay, lốc xoáy và sạt lở đất0%Chính xác
Cầu Akashi Kaikyo được xây dựng tại khu vực có nguy cơ động đất và thường chịu ảnh hưởng của gió mạnh. Công trình được thiết kế với các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng khả năng chống chịu trước động đất, gió lớn và sóng thần. Đây cũng là một trong những công trình tiêu biểu cho những tiến bộ trong kỹ thuật xây dựng cầu của Nhật Bản.
5. Cầu treo dài nhất thế giới hiện nay nằm ở quốc gia nào?
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Thổ Nhĩ Kỳ
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- Pháp0%
- Nhật Bản0%
- Mỹ0%Chính xác
Cầu 1915 Çanakkale, khánh thành ngày 18/3/2022 tại tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là cầu treo có nhịp chính dài nhất thế giới. Cầu nối Gelibolu ở phần lãnh thổ châu Âu với Lapseki ở phần lãnh thổ châu Á, bắc qua eo biển Dardanelles.
Công trình có nhịp chính dài 2.023m, hơn 32m so với cầu Akashi Kaikyo của Nhật Bản - cây cầu giữ kỷ lục trước đó. Cầu được khởi công năm 2017, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển qua eo biển Dardanelles tới 93%.
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