1. Nước nào có người dân thấp nhất Đông Nam Á?
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Lào
0%
- Brunei0%
- Timor Leste0%
- Campuchia0%Chính xác
Theo thống kê năm 2026 của World Population Review, nam giới 19 tuổi ở Timor Leste cao trung bình 160,1cm, còn nữ giới cao 152,7cm. Chiều cao của cả nam và nữ nước này đứng cuối ở Đông Nam Á.
Xếp trên Timor Leste là Lào với chiều cao trung bình của nam và nữ 19 tuổi lần lượt là 162,7cm và 153,1cm.
2. Dân số nước này ít thứ mấy Đông Nam Á?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Dân số của Timor Leste hiện khoảng hơn 1,4 triệu, ít thứ hai Đông Nam Á, chỉ đông hơn Brunei (khoảng 460.000 người), theo số liệu do Worldometers đưa ra dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
Với diện tích khoảng 15.000km2, mật độ dân số quốc gia này là 97 người/km2.
3. Quốc gia nào có dân số trẻ nhất ở Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Với độ tuổi trung bình chỉ 21, Timor Leste là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức.
Trong Ngân sách Nhà nước chung năm 2026, Chính phủ Timor Leste phân bổ kinh phí cho Quỹ Phát triển nguồn nhân lực lên 20,6 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với năm 2025. Dự kiến, Quỹ này sẽ hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên thông qua các học bổng quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y tế, nông nghiệp và hành chính công.
4. Tên thủ đô nước này có gì đặc biệt?
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Chưa có tên thủ đô
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- Tên ngắn nhất Đông Nam Á0%
- Tên dài nhất Đông Nam Á0%Chính xác
Thủ đô của Timor Leste là Dili, cũng là thành phố lớn nhất nước này. Theo Telegraph, thế giới có 14 thủ đô tên chỉ có bốn chữ cái. Dili là một trong số đó và là thủ đô ở Đông Nam Á có tên ngắn nhất.
5. Quốc gia này dùng đồng tiền nào?
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Bảng Anh
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- Franc Pháp0%
- Đô la Mỹ0%
- Baht Thái Lan0%Chính xác
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Timo Leste là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có đồng tiền riêng. Nước này coi đồng đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức vì cho đây là đồng tiền mạnh và ổn định, được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.
Tuy nhiên ở Timor Leste, người dân vẫn sử dụng một số loại tiền tệ khác hiện có như đồng Rupiah Indonesia, đô la Úc, Escudo Bồ Đào Nha hay Baht Thái Lan cho công việc kinh doanh hàng ngày.
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