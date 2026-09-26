Chính xác

Theo thống kê năm 2026 của World Population Review, nam giới 19 tuổi ở Timor Leste cao trung bình 160,1cm, còn nữ giới cao 152,7cm. Chiều cao của cả nam và nữ nước này đứng cuối ở Đông Nam Á.

Xếp trên Timor Leste là Lào với chiều cao trung bình của nam và nữ 19 tuổi lần lượt là 162,7cm và 153,1cm.