Chính xác

Cầu cạn Millau là một tuyến đường cao tốc dành cho xe chạy tốc độ cao nên người đi bộ không được phép tự do đi trên mặt cầu. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến khu vực bên dưới cầu, trong đó có đài quan sát và một số khu vực bên trong trụ cầu. Cầu cũng từng được sử dụng cho các sự kiện thể thao như giải chạy marathon; Tour de France nhiều lần đi qua bên dưới cầu.