1. Cây cầu cao nhất thế giới nằm ở nước nào?
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Mỹ
0%
- Trung Quốc0%
- Anh0%
- Pháp0%Chính xác
Cầu cạn Millau nằm ở miền Nam nước Pháp, bắc qua thung lũng Tarn. Đây là một phần của tuyến đường cao tốc nối Paris với khu vực Địa Trung Hải. Dù Trung Quốc và Mỹ nổi tiếng với nhiều cây cầu quy mô lớn, cầu cạn Millau hiện giữ kỷ lục về độ cao.
2. Cây cầu này có độ cao khoảng bao nhiêu mét?
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230 m
0%
- 280 m0%
- 330 m0%
- 343 m0%Chính xác
Điểm cao nhất của cầu cạn Millau cao 343 m. Chiều cao này thậm chí vượt tháp Eiffel ở Paris, vốn cao khoảng 330 m. Độ cao ấn tượng giúp cầu cạn Millau trở thành một trong những công trình cầu nổi bật nhất thế giới.
3. Cầu cạn Millau được hoàn thành vào năm nào?
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1998
0%
- 20010%
- 20040%
- 20080%Chính xác
Quá trình xây dựng cầu cạn Millau bắt đầu vào năm 2001 và công trình hoàn tất vào năm 2004. Các kế hoạch xây dựng một tuyến đường bắc qua thung lũng nhằm giảm tải giao thông cho thị trấn Millau đã có từ những năm 1980. Tổng chi phí xây dựng khoảng 394 triệu euro.
4. Vì sao mặt cầu Millau được thiết kế có độ cong nhẹ?
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Để tạo điểm tham quan cho khách du lịch
0%
- Để tăng chiều dài cây cầu0%
- Để giảm cảm giác “bồng bềnh” cho người lái xe0%
- Để cầu chịu được động đất tốt hơn0%Chính xác
Mặt cầu Millau không được thiết kế hoàn toàn thẳng. Cây cầu có độ cong nhẹ trải dài tới 20km ở phần mặt đường hai bên. Thiết kế này nhằm hạn chế cảm giác “bồng bềnh” khi người lái xe di chuyển trên một cây cầu rất cao và dài. Mặt đường cũng có độ dốc nhẹ khoảng 3%, giúp cải thiện tầm nhìn và tăng cảm giác an toàn.
5. Cầu cạn Millau có đặc điểm nào giúp giảm tác động của gió mạnh?
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Hệ thống chắn gió hai bên cầu
0%
- Các trụ cầu được đặt sát nhau0%
- Các mái che trên mặt cầu0%
- Hệ thống dây cáp dưới lòng đất0%Chính xác
Cầu thường xuyên phải chịu những luồng gió mạnh, với tốc độ có thể lên tới 151 km/giờ. Vì vậy, các nhà thiết kế đã lắp đặt hệ thống chắn gió ở hai bên cầu. Hệ thống này giúp giảm khoảng 50% tác động của gió.
6. Hoạt động nào sau đây KHÔNG được phép thực hiện trên cầu cạn Millau?
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Ô tô lưu thông trên cầu
0%
- Tham quan có hướng dẫn tại một số khu vực của cầu0%
- Người đi bộ tự do đi trên mặt cầu0%
- Giải chạy marathon được tổ chức trên cầu0%Chính xác
Cầu cạn Millau là một tuyến đường cao tốc dành cho xe chạy tốc độ cao nên người đi bộ không được phép tự do đi trên mặt cầu. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến khu vực bên dưới cầu, trong đó có đài quan sát và một số khu vực bên trong trụ cầu. Cầu cũng từng được sử dụng cho các sự kiện thể thao như giải chạy marathon; Tour de France nhiều lần đi qua bên dưới cầu.
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Xem thêm về:
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Cây cầu cao nhất thế giới
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Pháp
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- Để tăng chiều dài cây cầu
- 2001
- 280 m
- Trung Quốc