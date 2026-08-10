1. Thành phố nào dưới đây không giáp biển nhưng vẫn có một xã đảo?
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Hải Phòng
0%
- Đà Nẵng0%
- Hà Nội0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Hà Nội là thành phố không giáp biển nhưng có xã Minh Châu, được xác định là xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Minh Châu nằm trên bãi giữa sông Hồng, tại khu vực hội tụ của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Minh Châu có diện tích tự nhiên 10,36km².
2. Có bao nhiêu con sông chảy qua thành phố này?
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5
0%
- 70%
- 90%
- 110%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, thành phố được hình thành từ châu thổ sông Hồng và nổi tiếng với danh xưng “Thành phố sông hồ”. Các dòng sông lớn nhỏ bồi đắp phù sa, tạo nên vùng đất phì nhiêu.
Hiện nay, có 7 con sông chính chảy qua Hà Nội: Sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ. Ngoài ra, trong nội đô còn có 2 sông nhỏ là sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu, vốn là nhánh của sông Hồng.
Như vậy, tổng cộng có 9 con sông chảy qua Hà Nội.
3. Vì sao Minh Châu được gọi là “xã đảo” của Hà Nội?
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Vì xã nằm giữa một hồ nước lớn
0%
- Vì xã nằm trên bãi giữa, được bao quanh bởi hệ thống sông0%
- Vì xã nằm tách biệt trên một vùng núi0%
- Vì xã được hình thành từ một đảo nhân tạo0%Chính xác
“Đảo” ở đây không phải đảo biển. Minh Châu nằm trên bãi giữa sông Hồng và được bao quanh bởi hệ thống sông nước, vì vậy được gọi là “xã đảo” của Hà Nội.
Vào mùa nước lên, việc đi lại của người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào phà, đò. Chính quyền địa phương cũng xác định đây là địa bàn có vị trí địa lý đặc thù của Hà Nội.
4. Nước ta hiện có bao nhiêu thành phố trực thuộc Trung ương không giáp biển?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Hiện nay, Hà Nội và Đồng Nai là hai thành phố trực thuộc Trung ương không giáp biển.
Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội và Cần Thơ là hai thành phố trực thuộc Trung ương không giáp biển. Sau khi Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố này có đường bờ biển.
Từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7, nhưng không giáp biển.
5. Tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất Việt Nam hiện nay?
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Khánh Hòa
0%
- Quảng Ninh0%
- Đà Nẵng0%
- Thanh Hóa0%Chính xác
Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, Khánh Hòa tiếp tục là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, với gần 500km bờ biển.
Đường bờ biển của tỉnh này gấp 1,5-2 lần so với hai địa phương xếp thứ 2, 3 là Cà Mau và Quảng Ninh. Cà Mau (gồm Cà Mau và Bạc Liêu cũ) đứng thứ hai với 310km đường bờ biển. Quảng Ninh không sáp nhập với địa phương nào, giữ nguyên 255km đường bờ biển và đứng thứ 3 cả nước.
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