Chính xác

Hà Nội là thành phố không giáp biển nhưng có xã Minh Châu, được xác định là xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Minh Châu nằm trên bãi giữa sông Hồng, tại khu vực hội tụ của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Minh Châu có diện tích tự nhiên 10,36km².