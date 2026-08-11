Chính xác

Trong số 34 tỉnh, thành của nước ta hiện nay, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giáp 6 tỉnh, thành. Các tỉnh còn lại chủ yếu giáp 2-4 địa phương khác.

Cụ thể, sau khi nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên hơn 4.700km2, quy mô dân số 3,6 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội.

Trong khi đó, sau khi sáp nhập với Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên mới có diện tích tự nhiên hơn 8.300km2, quy mô dân số 1,7 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Nội.