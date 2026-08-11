1. Tỉnh nào tiếp giáp nhiều tỉnh, thành phố nhất cả nước?
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Thanh Hóa
0%
- Hà Nội0%
- Phú Thọ0%
- Ninh Bình0%Chính xác
Sau sắp xếp, Phú Thọ là tỉnh tiếp giáp với 7 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Theo thống kê, Phú Thọ là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành nhất cả nước.
2. Trước khi sắp xếp, địa phương nào tiếp giáp nhiều tỉnh, thành nhất cả nước?
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Hà Nội
0%
- Bắc Ninh0%
- Hà Tĩnh0%
- TPHCM0%Chính xác
Trước khi sắp xếp, Hà Nội là địa phương giáp nhiều tỉnh, thành nhất cả nước, với 8 đơn vị.
Hiện nay, Hà Nội tiếp giáp với 5 tỉnh, thành, gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.
3. Hai tỉnh nào hiện giáp 6 tỉnh, thành khác?
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Cà Mau, Vĩnh Long
0%
- Thái Nguyên, Lâm Đồng0%
- Ninh Bình, Hưng Yên0%
- Thái Nguyên, Bắc Ninh0%Chính xác
Trong số 34 tỉnh, thành của nước ta hiện nay, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giáp 6 tỉnh, thành. Các tỉnh còn lại chủ yếu giáp 2-4 địa phương khác.
Cụ thể, sau khi nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích tự nhiên hơn 4.700km2, quy mô dân số 3,6 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội.
Trong khi đó, sau khi sáp nhập với Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên mới có diện tích tự nhiên hơn 8.300km2, quy mô dân số 1,7 triệu người. Tỉnh này giáp 6 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Nội.
4. Tỉnh Phú Thọ hiện nay được hình thành từ những địa phương nào?
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Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình
0%
- Phú Thọ, Yên Bái và Hòa Bình0%
- Phú Thọ, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc0%
- Phú Thọ, Sơn La và Hòa Bình0%Chính xác
Ngày 1/7/2025, 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình chính thức hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ.
Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích 9.361,38 km² và dân số hơn 4 triệu người, trung tâm hành chính là TP Việt Trì.
5. Phú Thọ được xem là vùng đất phát tích của nhà nước nào trong lịch sử Việt Nam?
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Nhà nước Âu Lạc
0%
- Nhà nước Văn Lang0%
- Nhà nước Đại Cồ Việt0%
- Nhà nước Đại Việt0%Chính xác
Theo thông tin trên Cổng thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Phú Thọ là vùng đất linh thiêng, nơi phát tích của Nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phú Thọ cũng được xem là trung tâm sinh tụ của người Việt cổ và cái nôi của văn hóa Lạc Việt.
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sắp xếp đơn vị hành chính
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Phú Thọ
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