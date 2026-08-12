Chính xác

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Lan (CBS), 27% tổng số chuyến đi của người dân Hà Lan được thực hiện bằng xe đạp. 70% tổng số chuyến đi bằng xe đạp có quãng đường ngắn hơn 3,7km.

Xe đạp không chỉ được sử dụng để tập luyện hay giải trí mà còn là một phương tiện giao thông phổ biến. Phần lớn những chuyến đi phục vụ các nhu cầu thường nhật.