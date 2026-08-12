1. Người dân nước nào đi xe đạp nhiều nhất thế giới?
-
Đan Mạch
0%
- Phần Lan0%
- Hà Lan0%
- Thụy Sĩ0%Chính xác
Theo Chính phủ Hà Lan, đây là quốc gia “số một thế giới về xe đạp”. Đất nước này có cơ sở hạ tầng cho xe đạp ấn tượng với mạng lưới đường tốc độ cao dành cho loại phương tiện này dày đặc, dài tổng cộng 35.000km. Ngoài thiết kế đường dành riêng cho xe đạp, chính quyền cũng đầu tư vào bãi đỗ xe. Trạm tàu hỏa Groningen có tới 10.000 chỗ để xe đạp.
2. Quốc gia này có số xe đạp nhiều hơn số dân, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo số liệu từ Chính phủ Hà Lan, nước này có khoảng 18 triệu dân nhưng có tới 23 triệu xe đạp. Số xe đạp tại quốc gia này nhiều hơn số dân. Phương tiện này đã trở thành một phần quen thuộc trong hệ thống giao thông và đời sống hàng ngày của người dân.
3. Khoảng bao nhiêu % số chuyến đi ở Hà Lan được thực hiện bằng xe đạp?
-
10%
0%
- 17%0%
- 27%0%
- 37%0%Chính xác
Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Lan (CBS), 27% tổng số chuyến đi của người dân Hà Lan được thực hiện bằng xe đạp. 70% tổng số chuyến đi bằng xe đạp có quãng đường ngắn hơn 3,7km.
Xe đạp không chỉ được sử dụng để tập luyện hay giải trí mà còn là một phương tiện giao thông phổ biến. Phần lớn những chuyến đi phục vụ các nhu cầu thường nhật.
4. Mỗi người dân Hà Lan trung bình đạp xe khoảng bao nhiêu km mỗi năm?
-
300km
0%
- 600km0%
- 1.000km0%
- 1.800km0%Chính xác
Trung bình, mỗi người dân Hà Lan từ 6 tuổi đã đạp xe khoảng 266 lần/năm, theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Lan (CBS). Tính cả năm, mỗi người trung bình đi được khoảng 1.065km, tương đương gần 96 giờ đạp xe. Khoảng 70% chuyến đi bằng xe đạp dài dưới 3,7km.
5. Quốc gia châu Á nào cũng phổ biến với việc người dân đi xe đạp?
-
Singapore
0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%
- Thái Lan0%Chính xác
Nhật Bản nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe đạp cao, cùng với Đan Mạch và Đức. Một nghiên cứu tổng quan về xu hướng đi xe đạp trên thế giới cho thấy hơn 10% số chuyến đi hàng ngày tại Nhật Bản được thực hiện bằng xe đạp.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
xe đạp
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Hàn Quốc
- 600km
- 17%
- Sai
- Phần Lan