1. Nước nào ở châu Á có mức sinh thấp nhất thế giới?
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Singapore
0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo dữ liệu chính thức được công bố vào cuối tháng 2/2026, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng lên 0,8 vào năm ngoái, từ mức 0,75 vào năm 2024 và mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023. Dù tăng năm thứ hai liên tiếp, đây vẫn là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Theo Korea Times, năm 2025, nước này có gần 254.500 trẻ được sinh ra, cao nhất kể từ năm 2021. Hàn Quốc đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài, khi dân số già hóa và suy giảm làm tăng chi phí lương hưu và chăm sóc sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến dự báo về sản lượng kinh tế.
2. Tuổi thọ trung bình của quốc gia này hiện là bao nhiêu?
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81,7
0%
- 83,70%
- 85,70%
- 87,70%Chính xác
Theo Korea Times, số liệu mới công bố của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho thấy tuổi thọ trung bình tại Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 83,7 tuổi, dựa trên Thống kê y tế OECD 2026.
Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 81,2 tuổi của OECD và chỉ đứng sau Thụy Sĩ - quốc gia dẫn đầu trong khối 38 thành viên với 84,2 tuổi.
Tuy nhiên, Hàn Quốc lại có đội ngũ y tế cực kỳ ít ỏi, chỉ 2,6 bác sĩ đang hành nghề trên 1.000 dân.
3. Người có IQ cao nhất thế giới hiện nay là người Hàn Quốc, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Kim Young-hoon (35 tuổi) được công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận, theo The Korea Herald. Thông báo này được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới đưa ra năm 2024. Kim đã đạt số điểm IQ 276 tại Giải vô địch Trí nhớ Thế giới. Chàng trai Hàn Quốc đã thiết lập một chuẩn mực toàn cầu mới trong lĩnh vực trí thông minh.
4. Mặt hàng nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc?
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Rau củ
0%
- Cà phê0%
- Dệt may, giày dép0%
- Máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện0%Chính xác
Theo số liệu của Cục Hải quan, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Hàn Quốc trong năm 2025 của Việt Nam là nhóm mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt hơn 8,6 tỷ USD, chiếm 29,9% tỷ trọng.
Tiếp đến là điện thoại và linh kiện đạt 4,07 tỷ USD, chiếm 14% tỷ trọng. Ngoài ra, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 3,2 tỷ USD, chiếm 11,1% tỷ trọng.
Một số nhóm mặt hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc có kim ngạch xuất khẩu tăng trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước còn có: Phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh…
Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc hiện là nguồn cung cấp hàng hóa lớn của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, xăng dầu...
5. Khoảng bao nhiêu người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam?
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100.000
0%
- 200.0000%
- 300.0000%
- 400.0000%Chính xác
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam.
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trắc nghiệm địa lý
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- Hàn Quốc