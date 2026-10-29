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Theo dữ liệu chính thức được công bố vào cuối tháng 2/2026, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã tăng lên 0,8 vào năm ngoái, từ mức 0,75 vào năm 2024 và mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023. Dù tăng năm thứ hai liên tiếp, đây vẫn là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Theo Korea Times, năm 2025, nước này có gần 254.500 trẻ được sinh ra, cao nhất kể từ năm 2021. Hàn Quốc đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài, khi dân số già hóa và suy giảm làm tăng chi phí lương hưu và chăm sóc sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến dự báo về sản lượng kinh tế.