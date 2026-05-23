1. Cây cầu dài nhất Đông Nam Á nằm ở quốc gia nào?
Malaysia
- Singapore
- Brunei
Theo Hiệp hội sắt và thép Đông Nam Á, cây cầu dài nhất khu vực hiện nay là Sultan Haji Omar Ali Saifuddien ở Brunei. Cầu này dài gần 30 km, được khánh thành vào tháng 3/2020 nhằm kết nối khu vực Temburong với khu vực trung tâm của Brunei, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn mà không cần đi qua lãnh thổ Malaysia.
2. Tên cây cầu này được đặt theo:
Tên người cha quá cố của Quốc vương Brunei
- Tên một dòng sông tại địa phương
- Tên vị kiến trúc sư thiết kế cho cây cầu
Ban đầu, công trình được biết đến với tên gọi Cầu Temburong. Tuy nhiên, vào ngày 14/07/2020 - đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74 của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, ông đã quyết định đổi tên cây cầu để tưởng nhớ người cha quá cố Sultan Haji Omar Ali Saifuddien.
Cái tên Sultan Haji Omar Ali Saifuddien chính thức được trao cho cây cầu dài nhất Đông Nam Á, như một sự tri ân sâu sắc dành cho vị cố Quốc vương, người luôn được nhân dân tôn kính gọi là "Kiến trúc sư của Brunei hiện đại".
3. Cây cầu này đã giúp người dân địa phương thay đổi thời gian di chuyển tới thủ đô như thế nào?
Giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn chưa đầy 30 phút
- Giảm từ khoảng 45 phút xuống còn 15 phút
- Giảm từ khoảng 3 giờ xuống còn 1 giờ
Theo trang Connectivity ASEAN, trước khi cây cầu được đưa vào sử dụng, người dân Temburong phải đi thuyền khoảng 45 phút qua vịnh hoặc lái xe khoảng hai giờ qua bang Sarawak (Malaysia) và đi qua bốn trạm kiểm soát biên giới để tới thủ đô Bandar Seri Begawan. Sau khi cầu Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien khánh thành vào năm 2020, thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn chưa đầy 30 phút.
4. Brunei có bao nhiêu dân?
Dưới 500 nghìn dân
- 1 triệu dân
- 20 triệu dân
- 50 triệu dân
Brunei là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số chưa đến nửa triệu người. Theo ước tính của World Population Review, dân số nước này hiện vào khoảng 469.000 người, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Theo trang web của Liên Hợp Quốc, quốc gia này nằm ở phía Tây Bắc của đảo Borneo. Phía Bắc của Brunei giáp biển, còn các phía khác giáp bang Sarawak của Malaysia.
5. GDP bình quân đầu người của quốc gia này cao thứ mấy ở Đông Nam Á?
1
- 2
- 3
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Brunei thuộc nhóm quốc gia có GDP bình quân đầu người cao trong khu vực, chủ yếu nhờ nguồn thu từ dầu khí. Tuy nhiên, quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về chỉ số này là Singapore.
Theo IMF, năm 2025, GDP bình quân trên đầu người mỗi năm của Brunei đạt khoảng 35.000 USD, trong khi của Singapore là 92.900 USD.
