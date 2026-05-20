1. Dòng sông nào sâu nhất thế giới?
-
Sông Nile
0%
- Sông Congo0%
- Sông Amazon0%
- Sông Mekong0%Chính xác
Sông Congo dài 4.700km, nằm tại Trung Phi, được ghi nhận là dòng sông sâu nhất thế giới với độ sâu hơn 220m. Con sông này từng mang tên Zaire từ năm 1971 đến năm 1997, trước khi được đổi theo tên nước Cộng hòa Congo. Điểm sâu nhất của sông Congo (hơn 220m) vượt trội so với dòng sông sâu thứ 2 thế giới là Trường Giang (Trung Quốc), với độ sâu 200m.
2. Đây là con sông nhiều nước nhất châu Phi, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Ngoài độ sâu ấn tượng, sông Congo là một trong những dòng sông có lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới, đứng đầu châu Phi, với hơn 40.000m3 nước đổ ra Đại Tây Dương mỗi giây.
3. Con sông này chảy qua bao nhiêu quốc gia?
-
5
0%
- 100%
- 150%
- 200%Chính xác
Sông Congo dài thứ 9 thế giới và thứ 2 châu Phi (sau sông Nile). Sông Congo có nhiều nhánh, chảy qua 10 quốc gia gồm: Angola, Zambia, Burundi, Tanzania, Cameroon, Rwanda, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo và Gabon.
Sông Congo còn chảy qua một khu rừng nhiệt đới. Đây là khu rừng lớn nhất châu Phi và lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau rừng Amazon.
4. Dòng sông nào rộng nhất thế giới?
-
Sông Nile
0%
- Sông Trường Giang0%
- Sông Amazon0%
- Sông Hoàng Hà0%Chính xác
Kỷ lục Guinness xác nhận sông Amazon (chảy qua ba nước Brazil, Colombia và Peru) rộng nhất thế giới. Vào mùa khô, nơi rộng nhất của Amazon là 11km. Còn vào mùa mưa lũ, sông rộng tới 40km.
5. Sông Amazon nhiều nước nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Amazon là con sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Tổng lưu lượng nước của sông này lớn hơn 10 con sông lớn tiếp theo cộng lại, cung cấp 20% lượng nước ngọt chảy ra các đại dương trên Trái Đất, trung bình là 209.000m3 mỗi giây.
- Đúng
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Sông Trường Giang
- 10
- Sai
- Sông Congo