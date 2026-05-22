1. Quốc gia nào là nơi duy nhất trên thế giới chỉ có 1% là đất liền?
Ethiopia
0%
- Iceland0%
- Maldives0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo CNN, lãnh thổ Maldives trải rộng trên tổng diện tích khoảng 90.000km2, trong đó phần đất liền chỉ chiếm khoảng 298km2, còn lại 99% là biển cả. Quốc gia này bao gồm 26 đảo san hô bao vòng quanh 1.192 đảo nhỏ, trong đó có có 200 đảo có người sinh sống, 80 đảo là nơi du lịch nghỉ mát.
2. Quốc gia này có diện tích đất liền nhỏ thứ mấy châu Á?
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo World Atlas, Maldives là quốc gia có diện tích nhỏ nhất châu Á, nằm trên biển Ấn Độ Dương. Nếu xét trên toàn thế giới, đây là quốc gia nhỏ thứ 9 tính theo diện tích đất liền. Dẫu vậy, Maldives lại được biết đến như thiên đường nghỉ dưỡng. Năm 2025, quốc gia này đã đón kỷ lục 2,25 triệu lượt khách.
3. Nhận xét nào chính xác về quốc gia này?
Quốc gia có nhiều đảo nhất châu Á
0%
- Quốc gia thấp nhất thế giới0%
- Quốc gia có nhiều núi lửa nhất thế giới0%
- Quốc gia bằng phẳng nhất thế giới0%Chính xác
Maldives được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhân là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới. Độ cao tự nhiên của lãnh thổ trên mực nước biển ở Maldives rất thấp, chỉ đến 2,4m. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay, Maldives đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm và biến mất.
4. Quốc gia này từng họp nội các dưới đáy biển?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Tháng 10/2009, để cảnh báo thế giới về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Tổng thống Mohamed Nasheed của Maldives đã chuyển cuộc họp nội các xuống dưới biển. Ông cho rằng điều này sẽ gửi đi thông điệp để cảnh báo thế giới về những việc đang diễn ra và sẽ xảy ra với Maldives nếu không để tâm tới biến đổi khí hậu.
Cuộc họp kéo dài 30 phút dưới vùng biển gần đảo Girifushi, cách thủ đô Male 35km về phía Đông Bắc. Tại cuộc họp ở độ sâu 4m dưới đại dương, Tổng thống Mohamed Nasheed cùng các thành viên chính phủ đeo thiết bị lặn, ngồi làm việc trên những chiếc bàn. Họ đã ký một văn bản có tên “Lời kêu cứu từ tiền tuyến”.
5. Cuối tuần ở nước này rơi vào thứ mấy?
Chủ nhật, thứ 2
0%
- Thứ 2, thứ 30%
- Thứ 6, thứ 70%
- Thứ 7, Chủ nhật0%Chính xác
Ngày làm việc ở Maldives bắt đầu từ Chủ nhật đến hết thứ 5 hàng tuần. Cuối tuần ở quốc gia Hồi giáo này sẽ rơi vào thứ 6 và thứ 7. Đây là ngày nghỉ chính thức để người dân thực hiện các nghi lễ tôn giáo và dành thời gian cho gia đình.
