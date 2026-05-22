Tháng 10/2009, để cảnh báo thế giới về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Tổng thống Mohamed Nasheed của Maldives đã chuyển cuộc họp nội các xuống dưới biển. Ông cho rằng điều này sẽ gửi đi thông điệp để cảnh báo thế giới về những việc đang diễn ra và sẽ xảy ra với Maldives nếu không để tâm tới biến đổi khí hậu.

Cuộc họp kéo dài 30 phút dưới vùng biển gần đảo Girifushi, cách thủ đô Male 35km về phía Đông Bắc. Tại cuộc họp ở độ sâu 4m dưới đại dương, Tổng thống Mohamed Nasheed cùng các thành viên chính phủ đeo thiết bị lặn, ngồi làm việc trên những chiếc bàn. Họ đã ký một văn bản có tên “Lời kêu cứu từ tiền tuyến”.