1. Quốc gia nào được mệnh danh là “vùng đất có 6 mùa”?
Ấn Độ
0%
- Nepal
- Bangladesh
Không phải quốc gia nào trên thế giới cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhiều nước nằm gần xích đạo chỉ có mùa mưa và mùa khô, trong khi nhiều khu vực Nam Á chịu ảnh hưởng gió mùa thường chia năm thành 3 mùa: Mùa hè, mùa mưa và mùa đông.
Tuy nhiên, Bangladesh thường được nhắc đến là “vùng đất có 6 mùa”. Theo truyền thống văn hóa, nông nghiệp và lịch Bengal, người dân nước này chia một năm thành sáu mùa gồm: Mùa hè (grisma), mùa mưa (barsa), mùa thu (sharat), mùa cuối thu (hemanta), mùa đông (shit) và mùa xuân (basanta).
Theo trang Curiosity, mùa hè ở Bangladesh kéo dài từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6 với thời tiết nóng, khô và đôi lúc xuất hiện các cơn bão mạnh. Mùa mưa diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8, mang theo khoảng 85% lượng mưa cả năm. Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 là mùa thu, khi nhiệt độ và độ ẩm giảm dần.
Tiếp đó là mùa cuối thu từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 với tiết trời mát mẻ hơn. Mùa đông kéo dài khoảng hai tháng, được xem là thời điểm dễ chịu nhất trong năm với nhiệt độ trung bình 11-20 độ C. Cuối cùng là mùa xuân, diễn ra từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, đánh dấu sự trở lại của những cơn gió ấm và các trận giông cuối chiều.
2. Mùa nào mở đầu cho năm mới ở Bangladesh?
Mùa xuân
0%
- Mùa hè
- Mùa mưa
Theo lịch Bengal, năm mới ở Bangladesh bắt đầu bằng mùa hè, kéo dài từ khoảng giữa tháng 4 đến giữa tháng 6. Đây là thời điểm thời tiết nóng và khô, đôi khi xuất hiện các cơn bão mạnh. Đồng thời, đây cũng là mùa của nhiều loại trái cây nhiệt đới như xoài, mít, vải, dứa và dưa hấu.
3. Mùa mưa ở quốc gia này thường chiếm khoảng bao nhiêu lượng mưa cả năm?
40%
0%
- 60%
- 85%
Mùa mưa tại Bangladesh thường kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8 và mang theo khoảng 85% lượng mưa cả năm. Nhiều vùng đất thấp bị ngập lụt, đặc biệt ở nông thôn, nơi thuyền trở thành phương tiện đi lại phổ biến.
4. Theo các chuyên gia khí tượng, mùa nào ở Bangladesh đang có xu hướng kéo dài hơn do biến đổi khí hậu?
Mùa mưa
0%
- Mùa đông
- Mùa cuối thu
Trên trang Dhaka Tribune, các nhà nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu khiến quy luật thời tiết ở Bangladesh thay đổi rõ rệt. Mùa mưa có xu hướng kéo dài hơn trước, trong khi mùa đông ngày càng ngắn lại. Một số nghiên cứu còn cho rằng ranh giới giữa mùa hè, mùa mưa và mùa thu đang dần trở nên khó phân biệt.
5. Yếu tố nào khiến Bangladesh trở thành một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu?
Có quá nhiều núi lửa
0%
- Diện tích rừng quá lớn
- Địa hình thấp và nhiều đồng bằng châu thổ
Bangladesh nằm trên vùng châu thổ rộng lớn được tạo nên bởi các con sông như sông Hằng, Brahmaputra và Meghna. Địa hình thấp khiến quốc gia này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, lũ lụt, bão và xói mòn do biến đổi khí hậu.
Bangladesh
