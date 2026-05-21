Không phải quốc gia nào trên thế giới cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhiều nước nằm gần xích đạo chỉ có mùa mưa và mùa khô, trong khi nhiều khu vực Nam Á chịu ảnh hưởng gió mùa thường chia năm thành 3 mùa: Mùa hè, mùa mưa và mùa đông.

Tuy nhiên, Bangladesh thường được nhắc đến là “vùng đất có 6 mùa”. Theo truyền thống văn hóa, nông nghiệp và lịch Bengal, người dân nước này chia một năm thành sáu mùa gồm: Mùa hè (grisma), mùa mưa (barsa), mùa thu (sharat), mùa cuối thu (hemanta), mùa đông (shit) và mùa xuân (basanta).

Theo trang Curiosity, mùa hè ở Bangladesh kéo dài từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6 với thời tiết nóng, khô và đôi lúc xuất hiện các cơn bão mạnh. Mùa mưa diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8, mang theo khoảng 85% lượng mưa cả năm. Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 là mùa thu, khi nhiệt độ và độ ẩm giảm dần.

Tiếp đó là mùa cuối thu từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 với tiết trời mát mẻ hơn. Mùa đông kéo dài khoảng hai tháng, được xem là thời điểm dễ chịu nhất trong năm với nhiệt độ trung bình 11-20 độ C. Cuối cùng là mùa xuân, diễn ra từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4, đánh dấu sự trở lại của những cơn gió ấm và các trận giông cuối chiều.