1. Cây cầu nào được xem là cầu xuyên quốc gia ngắn nhất thế giới?
Golden Gate
0%
- Tower Bridge0%
- El Marco0%
- Brooklyn Bridge0%Chính xác
Theo Oddity Central (Anh), với chiều dài gần 6m, cầu El Marco bắc qua biên giới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được công nhận là ngắn nhất thế giới. Cầu dài khoảng 5,79m, rộng 1,45m, là tuyến đường chung của người dân làng El Marco (Tây Ban Nha) và Varzea Grande (Bồ Đào Nha). Công trình gỗ bắc qua sông Abrilongo hẹp đến mức người dân địa phương thường đùa rằng có thể “nhảy qua” mà không cần cầu.
2. Vì sao cây cầu này mang lại trải nghiệm “du hành thời gian”?
Có công nghệ thực tế ảo
0%
- Có hai múi giờ khác nhau ở hai đầu cầu0%
- Được xây dựng từ thời cổ đại0%
- Có đồng hồ đặc biệt0%Chính xác
Tây Ban Nha sử dụng giờ Trung Âu, còn Bồ Đào Nha dùng giờ chuẩn Greenwich. Vì vậy, chỉ cần bước qua cầu, du khách có thể chuyển sang múi giờ khác, tạo cảm giác như “du hành thời gian”.
3. Cây cầu này được xây dựng vào thời kỳ nào?
Thế kỷ 19
0%
- Đầu thế kỷ 200%
- Đầu thế kỷ 210%
- Thời Trung cổ0%Chính xác
Cầu El Marco được xây dựng vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 với sự tài trợ của Liên minh châu Âu và sự tham gia của công nhân hai nước. Lần cải tạo gần nhất diễn ra vào năm 2008, giúp cây cầu giữ được vẻ mộc mạc với lan can làm từ thân cây.
4. Phương tiện nào có thể đi qua cầu?
Ô tô tải lớn
0%
- Ô tô nhỏ0%
- Tàu hỏa0%
- Người đi bộ và xe đạp, xe máy0%Chính xác
Do kích thước nhỏ, cầu chỉ phục vụ người đi bộ và các phương tiện nhẹ như xe đạp, xe máy. Đây cũng là điểm du lịch độc đáo thu hút nhiều du khách.
5. Cầu El Marco chủ yếu được làm từ vật liệu gì?
Bê tông cốt thép
0%
- Thép0%
- Gỗ0%
- Đá0%Chính xác
Cầu có kết cấu gỗ đơn giản, lan can làm từ thân cây, giữ vẻ mộc mạc dù đã được cải tạo.
6. Vì sao người dân địa phương nói có thể “nhảy qua mà không cần cầu”?
Vì cầu rất thấp
0%
- Vì sông rất hẹp0%
- Vì cầu bị hỏng0%
- Vì nước rất nông0%Chính xác
Sông Abrilongo tại khu vực này rất hẹp, khoảng cách hai bờ nhỏ đến mức người dân có thể “nhảy qua” mà không cần cầu - chi tiết cho thấy quy mô đặc biệt của cây cầu.
7. Cây cầu từng bị nhầm là cầu xuyên quốc gia ngắn nhất thế giới nằm ở đâu?
Châu Á
0%
- Châu Phi0%
- Bắc Mỹ0%
- Nam Mỹ0%Chính xác
Một cây cầu ở khu vực Thousand Islands (giữa Mỹ và Canada) từng bị nhầm là ngắn nhất. Tuy nhiên, cầu này thực chất nối hai đảo đều thuộc Canada và dài gần 10m, dài hơn cầu El Marco.
