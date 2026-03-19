Theo Oddity Central (Anh), với chiều dài gần 6m, cầu El Marco bắc qua biên giới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được công nhận là ngắn nhất thế giới. Cầu dài khoảng 5,79m, rộng 1,45m, là tuyến đường chung của người dân làng El Marco (Tây Ban Nha) và Varzea Grande (Bồ Đào Nha). Công trình gỗ bắc qua sông Abrilongo hẹp đến mức người dân địa phương thường đùa rằng có thể “nhảy qua” mà không cần cầu.