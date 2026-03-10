1. Đâu là chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới?
-
Zanzibar – Dar Es Salaam
0%
- Westray – Papa Westray0%
- Mumbai – Pune0%
- Bahrain – Dammam0%Chính xác
Chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới nằm tại phía Bắc Scotland, do hãng hàng không Loganair khai thác năm 1967 đến nay. Chuyến bay kết nối quần đảo Westray và Papa Westray, thuộc quần đảo Orkney.
Chuyến bay này thường kéo dài chừng 90 giây - 2 phút, với quãng đường khoảng 2,7km. Theo CNN, chuyến bay có thời điểm chỉ 53 giây, trong điều kiện thời tiết đẹp, gió thuận và hành lý nhẹ.
2. Mỗi chuyến bay chở tối đa được bao nhiêu hành khách?
-
2
0%
- 40%
- 80%
- 160%Chính xác
Máy bay thường được sử dụng trong chuyến bay này là Britten-Norman BN2B Islander - loại máy bay nhỏ gọn, có thể chở tối đa 8 hành khách. Từ khi được khai thác, tuyến bay này chủ yếu phục vụ người dân địa phương như giáo viên, học sinh, nhân viên y tế và cả khách du lịch muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng đảo Orkney.
3. Chuyến bay quốc tế ngắn nhất thế giới nối 2 nước nào?
-
Đức – Áo
0%
- Đức – Thụy Sĩ0%
- Đức – Pháp0%
- Đức – Đan Mạch0%Chính xác
Năm 2016, một hãng hàng không của Áo đã mở đường bay thẳng từ sân bay St Gallen-Altenrhein (Thụy Sĩ) tới Friedrichshafen (Đức). Đây trở thành chuyến bay quốc tế ngắn nhất thế giới. Trên thực tế, hành khách chỉ bay sang hai bờ của hồ Constance.
4. Chuyến bay này kéo dài bao nhiêu phút?
-
4
0%
- 60%
- 80%
- 100%Chính xác
Chuyến bay chặng quốc tế giữa hai nước này chỉ kéo dài 8 phút với khoảng cách 2 bên là 20km. Nếu di chuyển bằng đường bộ, du khách phải đi 75km từ bên này sang bên kia bờ hồ. Nếu đi phà, thời gian di chuyển cũng mất 1,5 giờ.
5. Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới của nước nào?
-
Trung Quốc
0%
- Nga0%
- Mỹ0%
- Singapore0%Chính xác
Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới thuộc về hãng hàng không Singapore Airlines của Singapore. Chuyến bay này nối sân bay Changi (Singapore) và New York, Mỹ với quãng đường hơn 15.000km và hơn 18 giờ bay.
Đây được xem là chuyến bay chở khách dài nhất thế giới cả về thời lượng lẫn quãng đường. Vì thế, máy bay được thiết kế riêng cho các chặng siêu xa, có dung tích nhiên liệu lớn hơn và tối ưu sự thoải mái cho hành khách.
-
