Chính xác

Chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới nằm tại phía Bắc Scotland, do hãng hàng không Loganair khai thác năm 1967 đến nay. Chuyến bay kết nối quần đảo Westray và Papa Westray, thuộc quần đảo Orkney.

Chuyến bay này thường kéo dài chừng 90 giây - 2 phút, với quãng đường khoảng 2,7km. Theo CNN, chuyến bay có thời điểm chỉ 53 giây, trong điều kiện thời tiết đẹp, gió thuận và hành lý nhẹ.